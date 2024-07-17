https://sputnik-georgia.ru/20240717/girchi-ne-prisoedinitsya-k-isku-oppozitsii-protiv-zakona-ob-inoagentakh-289058666.html

"Гирчи" не присоединится к иску оппозиции против закона об "иноагентах"

"Гирчи" не присоединится к иску оппозиции против закона об "иноагентах"

Sputnik Грузия

Депутат заметил, что, в отличие от НПО, президент и оппозиция несут "политическую ответственность" за свои высказывания в прошлом 17.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-17T21:00+0400

2024-07-17T21:00+0400

2024-07-17T21:47+0400

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саломе зурабишвили

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Оппозиционная партия "Гирчи" не собирается присоединяться к иску оппозиции в Конституционный суд Грузии против закона "О прозрачности иностранного влияния", заявил депутат от партии Александр Раквиашвили журналистам. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>С иском в суд для признания т. н. закона об "иноагентах" неконституционным обратилась президент Саломе Зурабишвили, а также планируют обратиться оппозиционеры, омбудсмен и более 100 неправительственных организаций. Закон обязывает финансируемые из-за рубежа НПО и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.Депутат назвал действия оппозиции и президента Саломе Зурабишвили, которая впервые подала иск в Конституционный суд 15 июля, комичными, так как сам иск предполагает подробное рассмотрение закона по всем статьям, от чего президент отказалась при наложении вето на этот закон в мае текущего года.В мае этого года президент Грузии Саломе Зурабившили наложила вето на закон об "иноагентах". Ее парламентский секретарь Георгий Мсхиладзе, выступая перед депутатами, отказался от постатейного обсуждения законопроекта, заявив, что он весь неприемлем.Кроме того, иск станет инструментом в руках "Грузинской мечты", так как, какое бы решение ни принял Конституционный суд, "парламент исполнит его героически, а потом скажут, что у нас демократия, независимый суд", заявил депутат. Что касается иска со стороны НПО, то, по его словам, это естественный процесс."Я еще могу понять иск НПО. Они получают деньги, чтобы писать такие иски. Просто говорят нам, что использовали все правовые инструменты. Или, в конце концов, их может подтолкнуть сделать это служебный долг. Это первое", - сказал Раквиашвили.Депутат добавил, что, в отличие от НПО, президент и оппозиция несут "политическую ответственность" за свои высказывания в прошлом."Второе, у них нет политической ответственности в этой части. А у партий и президента политическая ответственность действительно есть, хотя бы перед своими прошлыми политическими заявлениями. И то, что они так безответственно подходят к своим прошлым заявлениям, уже проблема", - заявил Раквиашвили. В прошлом году Конституционный суд подтвердил нарушение главного закона страны президентом из-за ее несогласованных поездок за границу, после чего Зурабишвили заявила, что Конституционный суд Грузии находится в плачевном состоянии и не независим.Страсти вокруг закона об "иноагентах" Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , партия "гирчи", грузинская мечта - демократическая грузия