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"Грузинская мечта" рассчитывает выиграть выборы конституционным большинством - Каладзе
"Грузинская мечта" рассчитывает выиграть выборы конституционным большинством - Каладзе
Sputnik Грузия
Лидеры правящей партии объездили все села и города страны, и ощутили поддержку от местного населения, заявил генсек правящей партии 17.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-17T20:02+0400
2024-07-17T20:02+0400
2024-07-17T20:02+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Настрой и поддержка общества, а также проведенные в Грузии исследования позволяют рассчитывать на победу правящей партии на предстоящих выборах с получением конституционного большинства, заявил генсек "Грузинской мечты - демократической Грузии" Каха Каладзе. Парламентские выборы 26 октября пройдут по пропорциональной системе с проходным барьером в 5%. Согласно последним опросам, шансы попасть в парламент есть у 2-5 партий. Лидерство с большим отрывом сохраняет за собой "Грузинская мечта", а "Единое национальное движение" находится на 2-ом месте. По его словам, лидеры правящей партии объездили все регионы, районы и города страны и ощутили большую поддержку от местного населения. Как ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, в ближайшие 12 лет "Грузинская мечта" не собирается проигрывать выборы. В свою очередь, основатель и почетный председатель партии Бидзина Иванишвили заявил, что "Грузинской мечте" нужна убедительная победа на парламентских выборах, чтобы окончательно покончить с партией войны, агентурой, радикализмом, поляризацией и "либеральным фашизмом" в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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выборы, парламентские выборы, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, каха каладзе, политика, грузия, новости, единое национальное движение
выборы, парламентские выборы, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, каха каладзе, политика, грузия, новости, единое национальное движение
"Грузинская мечта" рассчитывает выиграть выборы конституционным большинством - Каладзе
Лидеры правящей партии объездили все села и города страны, и ощутили поддержку от местного населения, заявил генсек правящей партии
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Настрой и поддержка общества, а также проведенные в Грузии исследования позволяют рассчитывать на победу правящей партии на предстоящих выборах с получением конституционного большинства, заявил генсек "Грузинской мечты - демократической Грузии" Каха Каладзе.
Парламентские выборы 26 октября пройдут по пропорциональной системе с проходным барьером в 5%. Согласно последним опросам, шансы попасть в парламент есть у 2-5 партий. Лидерство с большим отрывом сохраняет за собой "Грузинская мечта", а "Единое национальное движение" находится на 2-ом месте.
"Прежде всего, это настроение и отношение общества. Параллельно во всех проведенных исследованиях "Грузинская мечта" находится на пике популярности и с большим отрывом опережает политпартию на втором месте. Соответственно, все это дает нам возможность сказать, что мы победим с конституционным большинством", - сказал Каладзе журналистам.
По его словам, лидеры правящей партии объездили все регионы, районы и города страны и ощутили большую поддержку от местного населения.
Как ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, в ближайшие 12 лет "Грузинская мечта" не собирается проигрывать выборы.
В свою очередь, основатель и почетный председатель партии Бидзина Иванишвили заявил, что "Грузинской мечте" нужна убедительная победа на парламентских выборах, чтобы окончательно покончить с партией войны, агентурой, радикализмом, поляризацией и "либеральным фашизмом" в Грузии.