https://sputnik-georgia.ru/20240717/gruzinskaya-mechta-rasschityvaet-vyigrat-vybory-konstitutsionnym-bolshinstvom---kaladze-289056754.html

"Грузинская мечта" рассчитывает выиграть выборы конституционным большинством - Каладзе

"Грузинская мечта" рассчитывает выиграть выборы конституционным большинством - Каладзе

Sputnik Грузия

Лидеры правящей партии объездили все села и города страны, и ощутили поддержку от местного населения, заявил генсек правящей партии 17.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-17T20:02+0400

2024-07-17T20:02+0400

2024-07-17T20:02+0400

выборы

парламентские выборы

грузинская мечта - демократическая грузия

ираклий кобахидзе

бидзина иванишвили

каха каладзе

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единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Настрой и поддержка общества, а также проведенные в Грузии исследования позволяют рассчитывать на победу правящей партии на предстоящих выборах с получением конституционного большинства, заявил генсек "Грузинской мечты - демократической Грузии" Каха Каладзе. Парламентские выборы 26 октября пройдут по пропорциональной системе с проходным барьером в 5%. Согласно последним опросам, шансы попасть в парламент есть у 2-5 партий. Лидерство с большим отрывом сохраняет за собой "Грузинская мечта", а "Единое национальное движение" находится на 2-ом месте. По его словам, лидеры правящей партии объездили все регионы, районы и города страны и ощутили большую поддержку от местного населения. Как ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, в ближайшие 12 лет "Грузинская мечта" не собирается проигрывать выборы. В свою очередь, основатель и почетный председатель партии Бидзина Иванишвили заявил, что "Грузинской мечте" нужна убедительная победа на парламентских выборах, чтобы окончательно покончить с партией войны, агентурой, радикализмом, поляризацией и "либеральным фашизмом" в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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выборы, парламентские выборы, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, каха каладзе, политика, грузия, новости, единое национальное движение