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Грузия стала лидером по поставкам тихих и крепленых вин в Россию
Грузия стала лидером по поставкам тихих и крепленых вин в Россию
Sputnik Грузия
Грузинские вина заняли долю 24,6% от общего импорта тихих и крепленых вин в Россию 17.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Грузия обогнала Италию и стала лидером по поставка тихих и крепленых вин в Россию по итогам первого квартала 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на одну из крупнейших алкогольных компаний в РФ Luding Group.Объем импорта Грузии увеличился на 44,1% относительно первого квартала 2023 года, заняв долю 24,6% от общего импорта тихих и крепленых вин, доля Италии составила 22,1%, отметили в компании.По данным за 2023 год, вино занимало третью строчку экспортируемых из Грузии товаров и на его долю приходится 4,3% всего экспорта. Согласно данным "Сакстата", в 2023 году из Грузии в РФ вывезли 62,3 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 168,3 миллиона долларов, что на 4,6% больше, чем в 2022 году.Грузия – родина винаГрузия официально признана родиной вина в 2017 году, согласно результатам исследований ведущих мировых ученых, представленных во французском городе Бордо.Ученые тщательно изучили найденные в Грузии в разные периоды археологические материалы, среди которых были древнейшие виноградные семена, осадок на старинной глиняной посуде, который в конечном итоге и оказался вином.Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает 8 тысяч лет, она занимает особое место в грузинской культуре.В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы.На сегодняшний день в Грузии культивируются тысячи разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни.В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври (глиняные кувшины) попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, италия, сакстат, грузинское вино, вино и виноделие грузии
грузия, новости, экономика, италия, сакстат, грузинское вино, вино и виноделие грузии
Грузия стала лидером по поставкам тихих и крепленых вин в Россию
12:58 17.07.2024 (обновлено: 13:06 17.07.2024)
Грузинские вина заняли долю 24,6% от общего импорта тихих и крепленых вин в Россию
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Грузия обогнала Италию и стала лидером по поставка тихих и крепленых вин в Россию по итогам первого квартала 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на одну из крупнейших алкогольных компаний в РФ Luding Group.
"По итогам первого квартала 2024 года Грузия вышла на первое место по ввозу тихих и крепленых вин в РФ, сместив Италию, лидировавшую по итогам 2023 года", – подсчитали в Luding Group на основе данных по рынку.
Объем импорта Грузии увеличился на 44,1% относительно первого квартала 2023 года, заняв долю 24,6% от общего импорта тихих и крепленых вин, доля Италии составила 22,1%, отметили в компании.
По данным за 2023 год, вино занимало третью строчку экспортируемых из Грузии товаров и на его долю приходится 4,3% всего экспорта. Согласно данным "Сакстата", в 2023 году из Грузии в РФ вывезли 62,3 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 168,3 миллиона долларов, что на 4,6% больше, чем в 2022 году.
Грузия официально признана родиной вина в 2017 году, согласно результатам исследований ведущих мировых ученых, представленных во французском городе Бордо.
Ученые тщательно изучили найденные в Грузии в разные периоды археологические материалы, среди которых были древнейшие виноградные семена, осадок на старинной глиняной посуде, который в конечном итоге и оказался вином.
Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает 8 тысяч лет, она занимает особое место в грузинской культуре.
В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы.
На сегодняшний день в Грузии культивируются тысячи разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни.
В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври (глиняные кувшины) попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.