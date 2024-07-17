https://sputnik-georgia.ru/20240717/gruziya-stala-liderom-po-postavkam-tikhikh-i-kreplenykh-vin-v-rossiyu-289049290.html

Грузия стала лидером по поставкам тихих и крепленых вин в Россию

Грузия стала лидером по поставкам тихих и крепленых вин в Россию

Sputnik Грузия

Грузинские вина заняли долю 24,6% от общего импорта тихих и крепленых вин в Россию 17.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-17T12:58+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Грузия обогнала Италию и стала лидером по поставка тихих и крепленых вин в Россию по итогам первого квартала 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на одну из крупнейших алкогольных компаний в РФ Luding Group.Объем импорта Грузии увеличился на 44,1% относительно первого квартала 2023 года, заняв долю 24,6% от общего импорта тихих и крепленых вин, доля Италии составила 22,1%, отметили в компании.По данным за 2023 год, вино занимало третью строчку экспортируемых из Грузии товаров и на его долю приходится 4,3% всего экспорта. Согласно данным "Сакстата", в 2023 году из Грузии в РФ вывезли 62,3 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 168,3 миллиона долларов, что на 4,6% больше, чем в 2022 году.Грузия – родина винаГрузия официально признана родиной вина в 2017 году, согласно результатам исследований ведущих мировых ученых, представленных во французском городе Бордо.Ученые тщательно изучили найденные в Грузии в разные периоды археологические материалы, среди которых были древнейшие виноградные семена, осадок на старинной глиняной посуде, который в конечном итоге и оказался вином.Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает 8 тысяч лет, она занимает особое место в грузинской культуре.В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы.На сегодняшний день в Грузии культивируются тысячи разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни.В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври (глиняные кувшины) попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, италия, сакстат, грузинское вино, вино и виноделие грузии