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Грузию ждет сильный "шторм" перед выборами - политик

Грузию ждет сильный "шторм" перед выборами - политик

Sputnik Грузия

Перед парламентскими выборами в Грузии в октябре 2024 года в стране будет неспокойно – прозападные силы сделают все, чтобы устроить второй "Евромайдан"... 17.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-17T18:11+0400

2024-07-17T18:11+0400

2024-07-17T18:11+0400

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Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва под названием "Кто в Грузии выступает против закона об "иноагентах", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. "Они (оппозиция – ред.) будут всячески стараться дестабилизировать ситуацию. Учитывая то, что у них слишком мало шансов на победу или на создание коалиционного правительство, о котором они мечтают уже несколько лет. Сначала они через экзитполы будут доказывать, что они победили. Потом объявят, что выборы были фальсифицированы, а затем откажутся входить в парламент. Закончится все тем, что они попытаются захватить власть путем "Евромайдана", - заявил Пипия. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник подала иск в Конституционный суд Грузии с требованием отменить действие закона "О прозрачности иностранного влияния". Получается, что, обращаясь в Конституционный суд, президент признает его легитимность и, соответственно, легитимность импичмента. В прошлом году Конституционный суд подтвердил нарушение главного закона страны президентом из-за ее несогласованных поездок за границу, но правящей партии не удалось собрать достаточного количества голосов для проведения импичмента.

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