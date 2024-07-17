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Грузию ждет сильный "шторм" перед выборами - политик
Грузию ждет сильный "шторм" перед выборами - политик
Sputnik Грузия
Перед парламентскими выборами в Грузии в октябре 2024 года в стране будет неспокойно – прозападные силы сделают все, чтобы устроить второй "Евромайдан"... 17.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-17T18:11+0400
2024-07-17T18:11+0400
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Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва под названием "Кто в Грузии выступает против закона об "иноагентах", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. "Они (оппозиция – ред.) будут всячески стараться дестабилизировать ситуацию. Учитывая то, что у них слишком мало шансов на победу или на создание коалиционного правительство, о котором они мечтают уже несколько лет. Сначала они через экзитполы будут доказывать, что они победили. Потом объявят, что выборы были фальсифицированы, а затем откажутся входить в парламент. Закончится все тем, что они попытаются захватить власть путем "Евромайдана", - заявил Пипия. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник подала иск в Конституционный суд Грузии с требованием отменить действие закона "О прозрачности иностранного влияния". Получается, что, обращаясь в Конституционный суд, президент признает его легитимность и, соответственно, легитимность импичмента. В прошлом году Конституционный суд подтвердил нарушение главного закона страны президентом из-за ее несогласованных поездок за границу, но правящей партии не удалось собрать достаточного количества голосов для проведения импичмента.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, политика, экспертное мнение, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, политика, экспертное мнение, видео

Грузию ждет сильный "шторм" перед выборами - политик

18:11 17.07.2024
© video: Sputnik
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Перед парламентскими выборами в Грузии в октябре 2024 года в стране будет неспокойно – прозападные силы сделают все, чтобы устроить второй "Евромайдан", считает международный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия.
Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва под названием "Кто в Грузии выступает против закона об "иноагентах", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

"Они (оппозиция – ред.) будут всячески стараться дестабилизировать ситуацию. Учитывая то, что у них слишком мало шансов на победу или на создание коалиционного правительство, о котором они мечтают уже несколько лет. Сначала они через экзитполы будут доказывать, что они победили. Потом объявят, что выборы были фальсифицированы, а затем откажутся входить в парламент. Закончится все тем, что они попытаются захватить власть путем "Евромайдана", - заявил Пипия.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник подала иск в Конституционный суд Грузии с требованием отменить действие закона "О прозрачности иностранного влияния". Получается, что, обращаясь в Конституционный суд, президент признает его легитимность и, соответственно, легитимность импичмента.

В прошлом году Конституционный суд подтвердил нарушение главного закона страны президентом из-за ее несогласованных поездок за границу, но правящей партии не удалось собрать достаточного количества голосов для проведения импичмента.
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