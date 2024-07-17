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Каладзе: набор в летние детские сады в Тбилиси бьет рекорды

Каладзе: набор в летние детские сады в Тбилиси бьет рекорды

Sputnik Грузия

Всего на финансирование летних детских садов выделено 6 миллионов лари, там будет трудоустроено более трех тысяч сотрудников 17.07.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. В летние детские сады в Тбилиси зарегистрировано 18,5 тысячи детей, что является самым высоким показателем за последние годы, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Летние детские сады в столице работают в июле-августе и предназначены для семей, которые остаются в этот период в городе.С учетом опыта прошлых лет и растущим спросом на летние сады, в этом году их количество в Тбилиси увеличилось с 45 до 50 – три садика новые, а два были отремонтированы и вновь открыты, сказал Каладзе.Всего на финансирование летних детских садов выделено 6 миллионов лари, там будет трудоустроено 3,1 тысячи сотрудников. По словам мэра, в летних детских садах созданы все условия для комфорта детей, и они оснащены всем необходимым оборудованием для работы.Детские сады в Тбилиси бесплатные для граждан Грузии и лиц с видом на жительство. Они предлагают пребывание ребенка с 2 лет в период с 09:00 до 18:00 с трехразовым разнообразным питанием и перекусом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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