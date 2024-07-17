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Кандидат на пост Генпрокурора получит поддержку "Грузинской мечты"
Кандидат на пост Генпрокурора получит поддержку "Грузинской мечты"
Sputnik Грузия
Пленарное заседание, на котором парламенту Грузии предстоит рассмотреть вопрос избрания Генпрокурора, состоится 18 июля 17.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-17T13:15+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Представленный на пост Генпрокурора Георгий Габиташвили получит поддержку парламента, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Прокурорский совет представил парламенту в качестве кандидата заместителя Генпрокурора Грузии Георгия Габиташвили. Кандидатуру Габиташвили юридический комитет парламента рассмотрит 18 июля в рамках внеочередной сессии. Пленарное заседание, на котором парламенту Грузии предстоит рассмотреть вопрос избрания Генпрокурора, состоится также 18 июля. По предварительной информации, оно пройдет без большинства оппозиционных партий, которые находятся в режиме бойкота. Чтобы стать Генпрокурором, Габиташвили достаточно получить поддержку большинства депутатов. У "Грузинской мечты" 83 депутата, что достаточно для избрания прокурора. Георгия Габиташвили в качестве кандидата представили НПО "Исследовательский центр развития правовой системы" и члены академических и правовых кругов. Габиташвили занимал должность заместителя Генерального прокурора с 2013 года. В Генеральной прокуратуре он работает с 2007 года. После стажировки с 2005 по 2007 год в прокуратурах Тбилиси и Мцхета в 2007 году получил должность прокурора окружной прокуратуры Шида Картли и Мцхета-Мтианети. В 2009 году он стал процессуальным руководителем следствия этой прокуратуры в органах МВД Грузии, где и проработал до 2013 года. В 2013 году он с 14 января по 13 июня проработал начальником следственного департамента следственной службы Минфина Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, арчил талаквадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, прокурорский совет
грузия, новости, политика, арчил талаквадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, прокурорский совет
Кандидат на пост Генпрокурора получит поддержку "Грузинской мечты"
Пленарное заседание, на котором парламенту Грузии предстоит рассмотреть вопрос избрания Генпрокурора, состоится 18 июля
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Представленный на пост Генпрокурора Георгий Габиташвили получит поддержку парламента, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе.
Прокурорский совет представил парламенту в качестве кандидата заместителя Генпрокурора Грузии Георгия Габиташвили. Кандидатуру Габиташвили юридический комитет парламента рассмотрит 18 июля в рамках внеочередной сессии.
"Процесс отбора прошел с полным соблюдением правил. Кандидат, которого будет рассматривать парламент, безусловно, избран по признаку профессионализма, опыта, независимости и компетенции. Он добросовестный человек, и я ожидаю, что у него будет полная поддержка в парламенте", – сказал Талаквадзе.
Пленарное заседание, на котором парламенту Грузии предстоит рассмотреть вопрос избрания Генпрокурора, состоится также 18 июля. По предварительной информации, оно пройдет без большинства оппозиционных партий, которые находятся в режиме бойкота.
Чтобы стать Генпрокурором, Габиташвили достаточно получить поддержку большинства депутатов. У "Грузинской мечты" 83 депутата, что достаточно для избрания прокурора.
Георгия Габиташвили в качестве кандидата представили НПО "Исследовательский центр развития правовой системы" и члены академических и правовых кругов.
Габиташвили занимал должность заместителя Генерального прокурора с 2013 года.
В Генеральной прокуратуре он работает с 2007 года. После стажировки с 2005 по 2007 год в прокуратурах Тбилиси и Мцхета в 2007 году получил должность прокурора окружной прокуратуры Шида Картли и Мцхета-Мтианети.
В 2009 году он стал процессуальным руководителем следствия этой прокуратуры в органах МВД Грузии, где и проработал до 2013 года.
В 2013 году он с 14 января по 13 июня проработал начальником следственного департамента следственной службы Минфина Грузии.