https://sputnik-georgia.ru/20240717/krupneyshaya-kitayskaya-aviakompaniya-mozhet-voyti-na-aviarynok-gruzii-v-sentyabre-289053714.html

Air China заинтересовалась полетами в Грузию – планы авиакомпании

Air China заинтересовалась полетами в Грузию – планы авиакомпании

Sputnik Грузия

Консультации с авиакомпанией по началу полетов идут в активном режиме 17.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-17T16:18+0400

2024-07-17T16:18+0400

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мариам квривишвили

агентство гражданской авиации

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Крупнейшая китайская авиакомпания Air China заинтересована в начале прямых пассажирских рейсов между Тбилиси и Урумчи с сентября 2024 года, сообщило Агентство гражданской авиации Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По информации Агентства, консультации с авиакомпанией по началу полетов идут в активном режиме. Air China рассматривает возможность осуществления рейсов между Тбилиси и Урумчи с частотой три раза в неделю. Отмена визового режима между Грузией и Китаем придала дополнительный стимул двусторонним переговорам в направлении углубления сотрудничества в сфере гражданской авиации, в том числе увеличение частоты прямых рейсов и расширение географии полетов, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам КвривишвилиОна также отметила, что Китай является новым приоритетным направлением для туристического сектора Грузии, так как туристы из этой страны предпочитают долгосрочные туры и характеризуются высокой покупательной способностью. По ее словам, правительство Грузии активно ведет переговоры относительно начала полетов из других китайских городов, чтобы в Грузию могло приезжать больше китайских туристов. На сегодняшний день регулярные пассажирские рейсы между Грузией и Китаем выполняет China Southern Airlines. С прошлого года авиакомпания постепенно увеличивала частоту полетов и в настоящее время выполняет ежедневные рейсы Урумчи – Тбилиси – Урумчи. По данным за шесть месяцев 2024 года, China Southern Airlines перевезла между Грузией и Китаем 19 991 пассажира.В 2023 году число визитов из Китая в Грузию составило 48 304, что на 554,5% больше, чем в 2022 году. По данным двух кварталов 2024 года, из Китая было совершено 32 853 визита, на159,5% больше по сравнению с январем-июнем 2023 года. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. В 2023 году Грузию посетили 48 304 гостя из Китая, что на 55% больше, чем в 2022 году. Китай отменил визовый режим для Грузии с 28 мая 2024 года. Срок пребывания на территории Китая после каждого въезда не должен превышать 30 дней. В общей сложности в течение полугода (180 дней) в стране можно оставаться не более 90 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, новости, грузия, китай, тбилиси, мариам квривишвили, агентство гражданской авиации