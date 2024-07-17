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Мужчина погиб на побережье Уреки в Грузии
Мужчина погиб на побережье Уреки в Грузии
Sputnik Грузия
Вероятно, у 60-летнего мужчины остановилось сердце 17.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-17T11:48+0400
2024-07-17T11:48+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Мужчина погиб на побережье курортного поселка Уреки (регион Гурия), войдя в море, сообщает телекомпания "Рустави 2". По данным СМИ, у 60-летнего мужчины, который плавал в море, остановилось сердце.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, уреки
происшествия, новости, грузия, уреки
Мужчина погиб на побережье Уреки в Грузии
11:48 17.07.2024 (обновлено: 12:02 17.07.2024)
Вероятно, у 60-летнего мужчины остановилось сердце
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Мужчина погиб на побережье курортного поселка Уреки (регион Гурия), войдя в море, сообщает телекомпания "Рустави 2".
По данным СМИ, у 60-летнего мужчины, который плавал в море, остановилось сердце.