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Новый центральный офис "Грузинской мечты" в Тбилиси - видео
Новый центральный офис "Грузинской мечты" в Тбилиси - видео
Sputnik Грузия
В преддверии парламентских выборов правящая партия Грузии отметила новоселье. Новый центральный офис "Грузинской мечты" теперь будет в районе Ортачала. 17.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-17T13:48+0400
2024-07-17T13:48+0400
2024-07-17T13:48+0400
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Это здание намного больше, чем прежнее, которое находилось на набережной Тбилиси. На церемонии открытия офиса также было официально объявлено о начале предвыборной кампании правящей партии. Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузинская мечта - демократическая грузия, политика, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузинская мечта - демократическая грузия, политика, видео
Новый центральный офис "Грузинской мечты" в Тбилиси - видео
В преддверии парламентских выборов правящая партия Грузии отметила новоселье. Новый центральный офис "Грузинской мечты" теперь будет в районе Ортачала.
Это здание намного больше, чем прежнее, которое находилось на набережной Тбилиси.
На церемонии открытия офиса также было официально объявлено о начале предвыборной кампании правящей партии. Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября.