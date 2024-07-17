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Новый центральный офис "Грузинской мечты" в Тбилиси - видео

Новый центральный офис "Грузинской мечты" в Тбилиси - видео

Sputnik Грузия

В преддверии парламентских выборов правящая партия Грузии отметила новоселье. Новый центральный офис "Грузинской мечты" теперь будет в районе Ортачала. 17.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-17T13:48+0400

2024-07-17T13:48+0400

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Это здание намного больше, чем прежнее, которое находилось на набережной Тбилиси. На церемонии открытия офиса также было официально объявлено о начале предвыборной кампании правящей партии. Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября.

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