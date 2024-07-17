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Сколько денег перевели мигранты в Грузию – новая статистика
Сколько денег перевели мигранты в Грузию – новая статистика
Sputnik Грузия
По объему денежных переводов в Грузию за первое полугодие 2024 года лидером является Россия 17.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-17T09:01+0400
2024-07-17T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-май 2024 года снизился на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 656,3 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 328,8 миллиона долларов – 19,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Перечисления из России в мае снизилисьДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июне 2024 года снизились на 20,9% по сравнению с июнем 2023 года и составили 281,1 миллиона долларов.В июне из России перечислено 48,8 миллиона долларов – 17,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в июне 2024 года поступило денежных переводов на 62,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ июне из Грузии за границу перевели 28,2 миллиона долларов, что на 3% меньше, чем за тот же месяц 2023 года.За шесть месяцев 2024 года из Грузии за границу перевели 173,7 миллиона долларов, что на 0,6% больше, чем за тот же период 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, денежные переводы, статистика, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, денежные переводы, статистика, национальный банк грузии

Сколько денег перевели мигранты в Грузию – новая статистика

09:01 17.07.2024
© photo: Sputnik / Anton Denisov / Перейти в фотобанкДенежные купюры. Доллары США.
Денежные купюры. Доллары США. - Sputnik Грузия, 1920, 17.07.2024
© photo: Sputnik / Anton Denisov
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По объему денежных переводов в Грузию за первое полугодие 2024 года лидером является Россия
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-май 2024 года снизился на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 656,3 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-июнь 2024 года

Страна

Объем, млн долларов

Рост, %

Россия

328,8

-70,7

Италия

274,6

9,9

США

264,7

34,5

Греция

124,2

6,2

Израиль

120,6

12,9

По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 328,8 миллиона долларов – 19,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.

Перечисления из России в мае снизились

Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июне 2024 года снизились на 20,9% по сравнению с июнем 2023 года и составили 281,1 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за июнь 2024 года

Страна

Объем, млн долларов

Рост, %

Россия

48,8

-62,3

США

47,8

22,3

Италия

45,8

5,6

Германия

22,4

9,3

Греция

21,8

6,4

В июне из России перечислено 48,8 миллиона долларов – 17,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в июне 2024 года поступило денежных переводов на 62,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Сколько валюты перевели из Грузии

В июне из Грузии за границу перевели 28,2 миллиона долларов, что на 3% меньше, чем за тот же месяц 2023 года.
За шесть месяцев 2024 года из Грузии за границу перевели 173,7 миллиона долларов, что на 0,6% больше, чем за тот же период 2023 года.
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