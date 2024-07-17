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Сколько денег перевели мигранты в Грузию – новая статистика
Сколько денег перевели мигранты в Грузию – новая статистика
Sputnik Грузия
По объему денежных переводов в Грузию за первое полугодие 2024 года лидером является Россия 17.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-17T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-май 2024 года снизился на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 656,3 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 328,8 миллиона долларов – 19,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Перечисления из России в мае снизилисьДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июне 2024 года снизились на 20,9% по сравнению с июнем 2023 года и составили 281,1 миллиона долларов.В июне из России перечислено 48,8 миллиона долларов – 17,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в июне 2024 года поступило денежных переводов на 62,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ июне из Грузии за границу перевели 28,2 миллиона долларов, что на 3% меньше, чем за тот же месяц 2023 года.За шесть месяцев 2024 года из Грузии за границу перевели 173,7 миллиона долларов, что на 0,6% больше, чем за тот же период 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, денежные переводы, статистика, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, денежные переводы, статистика, национальный банк грузии
Сколько денег перевели мигранты в Грузию – новая статистика
По объему денежных переводов в Грузию за первое полугодие 2024 года лидером является Россия
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-май 2024 года снизился на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 656,3 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-июнь 2024 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
Россия
328,8
-70,7
Италия
274,6
9,9
США
264,7
34,5
Греция
124,2
6,2
Израиль
120,6
12,9
По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 328,8 миллиона долларов – 19,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.
Перечисления из России в мае снизились
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июне 2024 года снизились на 20,9% по сравнению с июнем 2023 года и составили 281,1 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за июнь 2024 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
Россия
48,8
-62,3
США
47,8
22,3
Италия
45,8
5,6
Германия
22,4
9,3
Греция
21,8
6,4
В июне из России перечислено 48,8 миллиона долларов – 17,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в июне 2024 года поступило денежных переводов на 62,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В июне из Грузии за границу перевели 28,2 миллиона долларов, что на 3% меньше, чем за тот же месяц 2023 года.
За шесть месяцев 2024 года из Грузии за границу перевели 173,7 миллиона долларов, что на 0,6% больше, чем за тот же период 2023 года.