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Таиланд отменил визы для граждан Грузии

Таиланд отменил визы для граждан Грузии

Sputnik Грузия

Безвизовый режим введен для граждан 93 стран, включая Грузию 17.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-17T13:04+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Таиланд для развития туризма и экономики ввел 60-дневный безвизовый режим для граждан 93 стран, включая Грузию, говорится в сообщении на сайте МИД Таиланда.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Новшество вступило в силу с 15 июля 2024 года. Ранее Таиланд упростил въезд гражданам Грузии. С 14 апреля 2019 года грузинские туристы получали визу по прибытии (Visa on Arrival) и могли находиться в стране в течение 15 дней. До апреля 2019 года для получения визы в Тайланд приходилось ездить в соседние страны – в Турцию, Армению или Азербайджан. Дипломатические отношения между Грузией и Таиландом были установлены 21 июня 1992 года. Двусторонние отношения между странами активизировались в последние годы. В частности, в 2022-2023 годы состоялись визиты представителей исполнительной и законодательной власти в Таиланд. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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