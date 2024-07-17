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Таиланд отменил визы для граждан Грузии
Таиланд отменил визы для граждан Грузии
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Безвизовый режим введен для граждан 93 стран, включая Грузию 17.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-17T13:04+0400
2024-07-17T13:04+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Таиланд для развития туризма и экономики ввел 60-дневный безвизовый режим для граждан 93 стран, включая Грузию, говорится в сообщении на сайте МИД Таиланда.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Новшество вступило в силу с 15 июля 2024 года. Ранее Таиланд упростил въезд гражданам Грузии. С 14 апреля 2019 года грузинские туристы получали визу по прибытии (Visa on Arrival) и могли находиться в стране в течение 15 дней. До апреля 2019 года для получения визы в Тайланд приходилось ездить в соседние страны – в Турцию, Армению или Азербайджан. Дипломатические отношения между Грузией и Таиландом были установлены 21 июня 1992 года. Двусторонние отношения между странами активизировались в последние годы. В частности, в 2022-2023 годы состоялись визиты представителей исполнительной и законодательной власти в Таиланд. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, таиланд, тбилиси, безвизовый режим
Таиланд отменил визы для граждан Грузии
13:04 17.07.2024 (обновлено: 15:23 17.07.2024)
Безвизовый режим введен для граждан 93 стран, включая Грузию
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Таиланд для развития туризма и экономики ввел 60-дневный безвизовый режим для граждан 93 стран, включая Грузию, говорится в сообщении на сайте МИД Таиланда.
Новшество вступило в силу с 15 июля 2024 года.
Ранее Таиланд упростил въезд гражданам Грузии. С 14 апреля 2019 года грузинские туристы получали визу по прибытии (Visa on Arrival) и могли находиться в стране в течение 15 дней.
До апреля 2019 года для получения визы в Тайланд приходилось ездить в соседние страны – в Турцию, Армению или Азербайджан.
Дипломатические отношения между Грузией и Таиландом были установлены 21 июня 1992 года. Двусторонние отношения между странами активизировались в последние годы. В частности, в 2022-2023 годы состоялись визиты представителей исполнительной и законодательной власти в Таиланд.