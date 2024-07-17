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Тело молодой иностранки обнаружили на окраине Тбилиси
Тело молодой иностранки обнаружили на окраине Тбилиси
Sputnik Грузия
Детали инцидента пока неизвестны 17.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-17T09:31+0400
2024-07-17T09:31+0400
2024-07-17T10:04+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Тело молодой индианки найдено в столичном районе Глдани недалеко от дома, где она проживала, сообщает телеканал "Рустави 2".Два человека, проживавшие с ней, доставлены в правоохранительные органы на допрос. Расследование инцидента ведется по статье "Доведение до самоубийства" УК Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, происшествия, тбилиси
новости, происшествия, тбилиси
Тело молодой иностранки обнаружили на окраине Тбилиси
09:31 17.07.2024 (обновлено: 10:04 17.07.2024)
Детали инцидента пока неизвестны
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Тело молодой индианки найдено в столичном районе Глдани недалеко от дома, где она проживала, сообщает телеканал "Рустави 2".
Два человека, проживавшие с ней, доставлены в правоохранительные органы на допрос.
Расследование инцидента ведется по статье "Доведение до самоубийства" УК Грузии.