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Тело молодой иностранки обнаружили на окраине Тбилиси

Тело молодой иностранки обнаружили на окраине Тбилиси

Sputnik Грузия

Детали инцидента пока неизвестны 17.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-17T09:31+0400

2024-07-17T09:31+0400

2024-07-17T10:04+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Тело молодой индианки найдено в столичном районе Глдани недалеко от дома, где она проживала, сообщает телеканал "Рустави 2".Два человека, проживавшие с ней, доставлены в правоохранительные органы на допрос. Расследование инцидента ведется по статье "Доведение до самоубийства" УК Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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