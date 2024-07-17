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В Грузии лечение гепатита B стало бесплатным
В Грузии лечение гепатита B стало бесплатным
Sputnik Грузия
На первом этапе программы пациенты пройдут тестирование и диагностику на гепатит В, а лечение начнется с сентября текущего года 17.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-17T17:00+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Государственная программа управления гепатитом В стартовала в Грузии – пациенты смогут бесплатно сделать скрининг, пройти необходимые исследования и при необходимости получить лекарства, сообщил Минздрав Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Гепатит В – вирусное инфекционное заболевание, поражающее печень и протекающее в острой или хронической форме. На первом этапе программы пациенты пройдут тестирование и диагностику на гепатит В, а лечение начнется с сентября текущего года. Бенефициарами программы являются лица с хронической инфекцией ВГВ, а также лица, у которых диагностирован хронический гепатит В и которые уже получают противовирусное лечение. Воспользоваться программой смогут граждане с хронической HBV инфекцией, а также лица, у которых диагностирован хронический гепатит В и которые уже получают противовирусное лечение. Пациенты будут включены в программу на комиссионной основе. Для лиц с гепатитом В, которые клинически на данном этапе не нуждаются в лечении, программой предусмотрено проведение повторных диагностических исследований по назначению врача один раз в 12 месяцев. Для получения услуг гражданину необходимо обратиться в учреждение, предоставляющее программу – таких по всей стране 15. По данным ведомства, число медучреждений, в которых будет действовать программа, будет постепенно увеличиваться.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, тбилиси, минздрав, гепатит
новости, грузия, общество, тбилиси, минздрав, гепатит
В Грузии лечение гепатита B стало бесплатным
На первом этапе программы пациенты пройдут тестирование и диагностику на гепатит В, а лечение начнется с сентября текущего года
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Государственная программа управления гепатитом В стартовала в Грузии – пациенты смогут бесплатно сделать скрининг, пройти необходимые исследования и при необходимости получить лекарства, сообщил Минздрав Грузии.
Гепатит В – вирусное инфекционное заболевание, поражающее печень и протекающее в острой или хронической форме.
На первом этапе программы пациенты пройдут тестирование и диагностику на гепатит В, а лечение начнется с сентября текущего года.
"В рамках программы скрининг пациентов, необходимые для включения в лечение диагностические исследования и мониторинг лечения полностью покрываются государством, медикаменты для лечения гепатита В также будут предоставляться пациентам бесплатно", – говорится в сообщении.
Бенефициарами программы являются лица с хронической инфекцией ВГВ, а также лица, у которых диагностирован хронический гепатит В и которые уже получают противовирусное лечение.
Воспользоваться программой смогут граждане с хронической HBV инфекцией, а также лица, у которых диагностирован хронический гепатит В и которые уже получают противовирусное лечение.
Пациенты будут включены в программу на комиссионной основе. Для лиц с гепатитом В, которые клинически на данном этапе не нуждаются в лечении, программой предусмотрено проведение повторных диагностических исследований по назначению врача один раз в 12 месяцев.
Для получения услуг гражданину необходимо обратиться в учреждение, предоставляющее программу – таких по всей стране 15. По данным ведомства, число медучреждений, в которых будет действовать программа, будет постепенно увеличиваться.