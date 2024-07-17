https://sputnik-georgia.ru/20240717/v-gruzii-lechenie-gepatita-b-stalo-besplatnym-289055482.html

В Грузии лечение гепатита B стало бесплатным

В Грузии лечение гепатита B стало бесплатным

Sputnik Грузия

На первом этапе программы пациенты пройдут тестирование и диагностику на гепатит В, а лечение начнется с сентября текущего года 17.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-17T17:00+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Государственная программа управления гепатитом В стартовала в Грузии – пациенты смогут бесплатно сделать скрининг, пройти необходимые исследования и при необходимости получить лекарства, сообщил Минздрав Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Гепатит В – вирусное инфекционное заболевание, поражающее печень и протекающее в острой или хронической форме. На первом этапе программы пациенты пройдут тестирование и диагностику на гепатит В, а лечение начнется с сентября текущего года. Бенефициарами программы являются лица с хронической инфекцией ВГВ, а также лица, у которых диагностирован хронический гепатит В и которые уже получают противовирусное лечение. Воспользоваться программой смогут граждане с хронической HBV инфекцией, а также лица, у которых диагностирован хронический гепатит В и которые уже получают противовирусное лечение. Пациенты будут включены в программу на комиссионной основе. Для лиц с гепатитом В, которые клинически на данном этапе не нуждаются в лечении, программой предусмотрено проведение повторных диагностических исследований по назначению врача один раз в 12 месяцев. Для получения услуг гражданину необходимо обратиться в учреждение, предоставляющее программу – таких по всей стране 15. По данным ведомства, число медучреждений, в которых будет действовать программа, будет постепенно увеличиваться.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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