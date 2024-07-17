https://sputnik-georgia.ru/20240717/v-gruzii-sozdaetsya-pyatoe-partiynoe-obedinenie-k-vyboram-v-parlament-289059137.html

В Грузии создается пятое партийное объединение к выборам в парламент

В Грузии создается пятое партийное объединение к выборам в парламент

Sputnik Грузия

До сих пор было известно о четырех объединениях партий перед парламентскими выборами 17.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-17T20:29+0400

2024-07-17T20:29+0400

2024-07-17T20:29+0400

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ираклий кобахидзе

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Оппозиционные партии "Лело для Грузии", "Для народа" и "Площадь свободы" приняли решение объединиться к выборам в парламент Грузии, которые состоятся 26 октября, заявил один из лидеров "Лело" Григол Гегелия. На сегодняшний день уже известно о четырех объединениях партий перед парламентскими выборами: "Грузинская мечта демократическая Грузия" и "Сила народа", "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Дроа" и "Гирчи – больше свободы", и объединение 28 консервативно настроенных партий. Партия "Лело для Грузии", которую создали основатели одного из крупнейших банков Грузии TBC — Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, является одной из самых богатых партий в Грузии после партии власти. "Лело" нет необходимости собирать подписи избирателей для того, чтобы принять участие в выборах и она может зарегистрироваться автоматически. Что касается партии правозащитника Аны Долидзе, то она представлена в совещательном органе Тбилиси (Сакребуло). Политическое движение "Площадь свободы" основал глава НПО "Центр многопартийной демократии" (EECMD) Леван Цуцкиридзе в начале июля вместе с представителями других неправительственных организаций, участвовавших в акциях против закона "О прозрачности иностранного влияния". Какую роль может сыграть "Площадь свободы" в политической жизни Грузии?>>В правящей партии к перегруппировкам в оппозиции относятся скептически. Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе? рейтинг "Грузинской мечты" составляет около 60%. Как бы ни перегруппировалась оппозиция, ее победе ничего не грозит, уверены в "Мечте". Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. Чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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выборы, парламентские выборы, политика, грузия, новости, тбилиси, мамука хазарадзе, анна долидзе, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, лело для грузии