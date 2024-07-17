https://sputnik-georgia.ru/20240717/yurkomitet-parlamenta-podderzhal-litsenzirovanie-proizvodstva-tabaka-v-gruzii-289052746.html
Юркомитет парламента поддержал лицензирование производства табака в Грузии
Юркомитет парламента поддержал лицензирование производства табака в Грузии
Sputnik Грузия
Поправки вступят в силу в случае принятия парламентом с 1 сентября 2024 года 17.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-17T15:30+0400
2024-07-17T15:30+0400
2024-07-17T15:30+0400
грузия
новости
политика
закон "о контроле табака"
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23686/77/236867708_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_161c41d32a49d12dcddf4e68c9b09c75.jpg
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Парламентский комитет по вопросам здравоохранения в первом чтении поддержал поступивший в парламент пакет поправок в семь законов о введении в Грузии лицензий на производство табака. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Под производством табака подразумевается как подготовка самого табака, так и производство сигарет. При этом отсутствие одного из процессов будет считаться нарушением условий лицензии. Стоимость лицензии составит 50 тысяч лари. По его словам, введением лицензий власти пытаются обеспечить максимальный контроль за качеством продукции, которая будет соответствовать всем международным требованиям. Лицензия, согласно поправкам в закон "О контроле табака", будет выдаваться, если производитель отвечает условиям, которые будут определены нормативным актом правительства Грузии, в частности, если предприятие оснащено специальной лабораторией для контроля качества и мониторинга табачных изделий. Производство табака и табачных изделий без лицензии будет караться штрафом в размере 10 тысяч лари в первом случае, в размере 50 тысяч лари – в каждом последующем. А вот нарушение лицензии повлечет за собой штраф в размере 5 тысяч лари. Поправки вступят в силу в случае принятия парламентом с 1 сентября 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23686/77/236867708_110:0:1890:1335_1920x0_80_0_0_af758067e113d862ab556d3c2968b6dd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, закон "о контроле табака"
грузия, новости, политика, закон "о контроле табака"
Юркомитет парламента поддержал лицензирование производства табака в Грузии
Поправки вступят в силу в случае принятия парламентом с 1 сентября 2024 года
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Парламентский комитет по вопросам здравоохранения в первом чтении поддержал поступивший в парламент пакет поправок в семь законов о введении в Грузии лицензий на производство табака.
Под производством табака подразумевается как подготовка самого табака, так и производство сигарет. При этом отсутствие одного из процессов будет считаться нарушением условий лицензии. Стоимость лицензии составит 50 тысяч лари.
"Очень важно внедрить контроль и за производством табака. При этом хочу подчеркнуть, что речь идет об улучшении качества табака и ни в коем случае не о его популяризации", – сказал глава комитета Заза Ломинадзе.
По его словам, введением лицензий власти пытаются обеспечить максимальный контроль за качеством продукции, которая будет соответствовать всем международным требованиям.
Лицензия, согласно поправкам в закон "О контроле табака", будет выдаваться, если производитель отвечает условиям, которые будут определены нормативным актом правительства Грузии, в частности, если предприятие оснащено специальной лабораторией для контроля качества и мониторинга табачных изделий.
Производство табака и табачных изделий без лицензии будет караться штрафом в размере 10 тысяч лари в первом случае, в размере 50 тысяч лари – в каждом последующем. А вот нарушение лицензии повлечет за собой штраф в размере 5 тысяч лари.
Поправки вступят в силу в случае принятия парламентом с 1 сентября 2024 года.