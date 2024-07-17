https://sputnik-georgia.ru/20240717/yurkomitet-parlamenta-podderzhal-litsenzirovanie-proizvodstva-tabaka-v-gruzii-289052746.html

Юркомитет парламента поддержал лицензирование производства табака в Грузии

Юркомитет парламента поддержал лицензирование производства табака в Грузии

Sputnik Грузия

Поправки вступят в силу в случае принятия парламентом с 1 сентября 2024 года 17.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-17T15:30+0400

2024-07-17T15:30+0400

2024-07-17T15:30+0400

грузия

новости

политика

закон "о контроле табака"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23686/77/236867708_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_161c41d32a49d12dcddf4e68c9b09c75.jpg

ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Парламентский комитет по вопросам здравоохранения в первом чтении поддержал поступивший в парламент пакет поправок в семь законов о введении в Грузии лицензий на производство табака. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Под производством табака подразумевается как подготовка самого табака, так и производство сигарет. При этом отсутствие одного из процессов будет считаться нарушением условий лицензии. Стоимость лицензии составит 50 тысяч лари. По его словам, введением лицензий власти пытаются обеспечить максимальный контроль за качеством продукции, которая будет соответствовать всем международным требованиям. Лицензия, согласно поправкам в закон "О контроле табака", будет выдаваться, если производитель отвечает условиям, которые будут определены нормативным актом правительства Грузии, в частности, если предприятие оснащено специальной лабораторией для контроля качества и мониторинга табачных изделий. Производство табака и табачных изделий без лицензии будет караться штрафом в размере 10 тысяч лари в первом случае, в размере 50 тысяч лари – в каждом последующем. А вот нарушение лицензии повлечет за собой штраф в размере 5 тысяч лари. Поправки вступят в силу в случае принятия парламентом с 1 сентября 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, закон "о контроле табака"