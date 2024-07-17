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Землтерясение произошло на востоке Грузии

Землтерясение произошло на востоке Грузии

Sputnik Грузия

Эпицентр землетрясения находился на глубине 38 километров 17.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-17T09:08+0400

2024-07-17T09:08+0400

2024-07-17T09:08+0400

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землетрясения в грузии

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4.8 произошло в 5 км от города Дедоплискаро (регион Кахети), в селе Лениновка, говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения, которое зафиксировано в 06:09 по тбилисскому времени, находился на глубине 38 километров.О пострадавших и разрушениях не сообщается.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, происшествия, кахети, землетрясения в грузии