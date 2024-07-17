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Женская сборная Грузии по футболу вышла в плей-офф квалификации на Евро-2025
Женская сборная Грузии по футболу вышла в плей-офф квалификации на Евро-2025
Sputnik Грузия
Сборная Грузии завершила групповой этап с 10 очками и вошла в тройку лучших команд отборочного этапа 17.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Женская сборная Грузии по футболу благодаря победе в заключительном матче группового раунда отборочного этапа чемпионата Европы над командой Литвы (1:0) сыграет в плей-офф квалификации. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Чемпионат Европы по футболу среди женщин пройдет в 2025 году в Швейцарии со 2 по 27 июля. Уже известны девять из 16 участников финальной стадии женского чемпионата Европы: Англия (чемпион), Дания, Германия, Исландия, Испания, Италия, Нидерланды, Франция, Швейцария (хозяин). Еще семь участников определятся в стыковых матчах. Матч против Литвы получился напряженным: обе команды набрали по семь очков, и только победитель встречи мог получить шанс сыграть в плей-офф квалификации Евро. Судьба матча решилась на 88 минуте. За нарушение против Теоны Бакрадзе был назначен пенальти в ворота хозяев поля, который реализовала Маико Бебия и принесла команде второе место в группе. Победители всех пяти групп Лиги C и три лучших команды, занявших вторые места, вышли в плей-офф квалификационного этапа. Сборная Грузии завершила групповой этап с 10 очками и вошла в тройку лучших команд отборочного этапа, занявших второе место.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Женская сборная Грузии по футболу вышла в плей-офф квалификации на Евро-2025
13:35 17.07.2024 (обновлено: 13:38 17.07.2024)
Сборная Грузии завершила групповой этап с 10 очками и вошла в тройку лучших команд отборочного этапа
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Женская сборная Грузии по футболу благодаря победе в заключительном матче группового раунда отборочного этапа чемпионата Европы над командой Литвы (1:0) сыграет в плей-офф квалификации.
Чемпионат Европы по футболу среди женщин пройдет в 2025 году в Швейцарии со 2 по 27 июля. Уже известны девять из 16 участников финальной стадии женского чемпионата Европы: Англия (чемпион), Дания, Германия, Исландия, Испания, Италия, Нидерланды, Франция, Швейцария (хозяин). Еще семь участников определятся в стыковых матчах.
Матч против Литвы получился напряженным: обе команды набрали по семь очков, и только победитель встречи мог получить шанс сыграть в плей-офф квалификации Евро.
Судьба матча решилась на 88 минуте. За нарушение против Теоны Бакрадзе был назначен пенальти в ворота хозяев поля, который реализовала Маико Бебия и принесла команде второе место в группе.
Победители всех пяти групп Лиги C и три лучших команды, занявших вторые места, вышли в плей-офф квалификационного этапа.
Сборная Грузии завершила групповой этап с 10 очками и вошла в тройку лучших команд отборочного этапа, занявших второе место.