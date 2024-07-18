https://sputnik-georgia.ru/20240718/dela-o-moshennichestve-v-gruzii-nado-rassledovat-po-novomu--kandidat-v-genprokurory-289063144.html

Дела о мошенничестве в Грузии надо расследовать по-новому – кандидат в Генпрокуроры

Дела о мошенничестве в Грузии надо расследовать по-новому – кандидат в Генпрокуроры

Sputnik Грузия

Габиташвили уже получил одобрение юридического комитета, и теперь парламенту предстоит утвердить его на пост Генпрокурора Грузии 18.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-18T12:32+0400

2024-07-18T12:32+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Необходима разработка новых подходов для борьбы с мошенничеством в стране, заявил кандидат на пост Генерального прокурора Грузии Георгий Габиташвили на заседании юридического комитета парламента Грузии.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Мошенничество входит в десятку самых распространенных преступлений в Грузии. Следственные органы сообщают о раскрытии как фактов международного мошенничества, так и местных видов преступления, среди которых преобладает кибермошенничество и мошенничество при помощи кол-центров. По его словам, эффективное расследование фактов мошенничества и принятие своевременных решений являются вызовами в работе прокуратуры из-за многообразия видов этого преступления и низкого уровня знаний представителей следственных органов. В 2023 году было зафиксировано 1 835 фактов мошенничества, из которых было раскрыто лишь 55,6%. Рост этого вида преступления по сравнению с предыдущим годом составил 10,5%. При этом обвинение в мошенничестве было предъявлено 896 лицам только в 2023 году. Пострадавшими от мошенничества были признаны 1 732 человека. Габиташвили уже получил одобрение юридического комитета, и теперь парламенту предстоит утвердить его на пост Генпрокурора Грузии. Как заявили ранее представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", кандидат в прокуроры получит их одобрение. Чтобы стать Генпрокурором, Габиташвили достаточно получить поддержку большинства депутатов. У "Грузинской мечты" 83 депутата, что достаточно для избрания прокурора. Георгия Габиташвили в качестве кандидата представили НПО "Исследовательский центр развития правовой системы" и члены академических и правовых кругов. Габиташвили занимал должность заместителя Генерального прокурора с 2013 года. В Генеральной прокуратуре он работает с 2007 года. После стажировки с 2005 по 2007 год в прокуратурах Тбилиси и Мцхета в 2007 году получил должность прокурора окружной прокуратуры Шида Картли и Мцхета-Мтианети. В 2009 году он стал процессуальным руководителем следствия этой прокуратуры в органах МВД Грузии, где и проработал до 2013 года. В 2013 году он с 14 января по 13 июня проработал начальником следственного департамента следственной службы Минфина Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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