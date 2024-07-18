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Депутат: Экономическое развитие Грузии – залог вступления в ЕС
Депутат: Экономическое развитие Грузии – залог вступления в ЕС
Sputnik Грузия
Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз 18.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-18T12:54+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Экономическое развитие Грузии является залогом ее вступления в Евросоюз, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе в эфире телеканала "Имеди". В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Как ранее заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, лидеры стран Евросоюза договорились приостановить процесс вступления Грузии в объединение. Если мы не станем экономически сильнее, нас так просто никто в Евросоюз не примет, подчеркнул депутат.Никто не примет в Евросоюз страну с ВВП 4 тысячи долларов на душу населения, отметил он.Согласно статистике, реальный экономический рост в Грузии в мае 2024 года составил 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП за пять месяцев текущего года составил 9,3%.Для того, чтобы создать светлое будущее, нужно убедить как партнеров Грузии, как друзей, так и те силы, которые борются с правительством, в том, что в Грузии они должны говорить с властью, избранной грузинским народом, считает политик.Статус кандидата на вступление в ЕС Грузия получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Помимо статуса, в прошлом году Грузии были названы девять условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, украина, молдова, грузия - евросоюз, евросоюз, экономика
грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, украина, молдова, грузия - евросоюз, евросоюз, экономика
Депутат: Экономическое развитие Грузии – залог вступления в ЕС
12:54 18.07.2024 (обновлено: 13:09 18.07.2024)
Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Экономическое развитие Грузии является залогом ее вступления в Евросоюз, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе в эфире телеканала "Имеди".
В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Как ранее заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, лидеры стран Евросоюза договорились приостановить процесс вступления Грузии в объединение.
"Есть одна главная тема, по которой у наших граждан создают неправильное представление, что Евросоюз автоматически означает благополучие. На самом деле все наоборот – благополучие является одним из безусловных знаков того, что мы можем приоткрыть двери Евросоюза", - заявил Мдинарадзе.
Если мы не станем экономически сильнее, нас так просто никто в Евросоюз не примет, подчеркнул депутат.
Никто не примет в Евросоюз страну с ВВП 4 тысячи долларов на душу населения, отметил он.
"Сегодня мы превысили 8 тысяч (ВВП на душу населения – ред.), но нам нужно превысить еще больше, 10-12 (тыс. долларов), чтобы Евросоюз нас принял, и мы не обременяли Евросоюз. Поэтому сначала – благополучие, и его логическое продолжение – членство в ЕС", - сказал Мдинарадзе.
Согласно статистике, реальный экономический рост в Грузии в мае 2024 года составил 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП за пять месяцев текущего года составил 9,3%.
Для того, чтобы создать светлое будущее, нужно убедить как партнеров Грузии, как друзей, так и те силы, которые борются с правительством, в том, что в Грузии они должны говорить с властью, избранной грузинским народом, считает политик.
"Если решения по поводу Грузии будут приниматься в Грузии, то все будет намного лучше, чем сегодня, и мы еще больше наладим отношения со всеми", - сказал Мдинарадзе.
Статус кандидата на вступление в ЕС Грузия получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.
Помимо статуса, в прошлом году Грузии были названы девять условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.