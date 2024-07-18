https://sputnik-georgia.ru/20240718/eksport-persikov-rastet--minselkhoz-gruzii-289064264.html

Экспорт персиков растет – Минсельхоз Грузии

Экспорт персиков растет – Минсельхоз Грузии

Sputnik Грузия

Экспортная стоимость за отчетный период составила 1,13 доллара за килограмм, на 5% выше показателя 2023 года 18.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-18T13:50+0400

2024-07-18T13:50+0400

2024-07-18T13:50+0400

экономика

грузия

новости

отар шамугия

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Грузия уже экспортировала около 12 тысяч тонн персиков, и 2024 год будет успешным для фермеров, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По его словам, у фермеров будет хороший доход, так как цена выросла примерно на 5-6%. "С точки зрения экспорта цена выросла примерно на 5-6%. Фермеры и, соответственно, страна получат больше дохода", – сказал Шамугия. По последним официальным данным, в период с 1 мая по 14 июля Грузия осуществила экспорт 10,8 тысячи тонн персиков и нектаринов на сумму 12,2 миллиона долларов. Объем экспорта персиков вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а стоимость – на 21%. Экспортная стоимость фруктов за отчетный период составила 1,13 доллара за килограмм, на 5% выше показателя 2023 года. Минсельхоз активно работает над развитием сельского хозяйства и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который реализуется в стране с 27 марта 2013 года. Основные цели "Льготного агрокредита" заключаются в совершенствовании производственных процессов первичного производства, переработки и хранения-сбыта в сельском хозяйстве путем предоставления фермерам и предпринимателям, занимающимся сельским хозяйством, дешевых, долгосрочных и доступных средств. Кроме того, с 2015 года реализуется программа "Посади будущее", которая является частью государственной программы "Льготный агрокредит" и предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов. В рамках данной программы в масштабах Грузии новые многолетние сады разбиты на участке около 17,6 тысячи гектаров земли, а объем государственного финансирования превышает 133 миллиона лари (51,7 миллиона долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, отар шамугия , министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии