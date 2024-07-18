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Форвард сборной Грузии отказал "Монако" и подписал контракт с "Лионом"
Форвард сборной Грузии отказал "Монако" и подписал контракт с "Лионом"
Sputnik Грузия
Покупка Микаутадзе обошлась "Лиону" в 18,5 млн евро, контракт с футболистом рассчитан до 20 июня 2028 года 18.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Нападающий французского "Мец" и сборной Грузии по футболу Георгий (Жорж) Микаутадзе на днях не подписавший контракт с "Монако" официально стал игроком родного "Лиона", за который выступал в юности, информация о трансфере опубликована на официальном сайте клуба. Слухи о переходе грузинского форварда активно стали появляться в прессе после удачного выступления футболиста на чемпионате Европы в Германии. Вместе со сборной Грузии он дошел до 1/8 финала, забил три гола и сделал одну результативную передачу в четырех матчах, став одним из шести лучших бомбардиров Евро и обладателем "Золотой бутсы". Покупка Микаутадзе обошлась "Лиону" в 18,5 млн евро. Контракт с футболистом рассчитан до 20 июня 2028 года. Как пишут французские СМИ, 23-летний Микаутадзе отказал "Монако", который предлагал за него большую сумму, из-за изменений в позиции игрока на поле. Для Микаутадзе принципиально важно играть в качестве центрального форварда. Прошлый сезон чемпионата Франции "Лион" завершил на шестом месте. Победителем Лиги 1 стал "ПСЖ", а боровшийся за трансфер Микаутадзе "Монако" – на втором месте. Микаутадзе является выпускником академии "Лиона" и выступал за молодежную команду до 15 лет. В 2015 году руководство клуба решило проститься с грузинским форвардом. Вначале Микаутадзе перешел в "Сен-При", а затем в "Мец" и выступал за клуб с 2017 по 2023 год. Сборная Грузии по футболу улучшила свои позиции в рейтинге FIFA после Евро-2024 >>В сезоне 2022/2023 годов в составе "Мец" Жорж был признан лучшим футболистом Лиги 2 чемпионата Франции, и во многом благодаря голам Микаутадзе клуб поднялся в Лигу 1. Летом 2023 года состоялся переход Микаутадзе в "Аякс" за 16 млн евро, но игра в новой команде не сложилась. Большую часть времени форвард проводил на скамейке запасных. После чего он вернулся в "Мец" на правах аренды. После возвращения в "Мец" Микаутадзе забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи. В июне 2024 года клуб выкупил грузинского форварда у амстердамцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, франция, георгий микаутадзе, футбол
спорт, новости, грузия, франция, георгий микаутадзе, футбол
Форвард сборной Грузии отказал "Монако" и подписал контракт с "Лионом"
21:15 18.07.2024 (обновлено: 21:29 18.07.2024)
Покупка Микаутадзе обошлась "Лиону" в 18,5 млн евро, контракт с футболистом рассчитан до 20 июня 2028 года
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Нападающий французского "Мец" и сборной Грузии по футболу Георгий (Жорж) Микаутадзе на днях не подписавший контракт с "Монако" официально стал игроком родного "Лиона", за который выступал в юности, информация о трансфере опубликована на официальном сайте клуба.
Слухи о переходе грузинского форварда активно стали появляться в прессе после удачного выступления футболиста на чемпионате Европы в Германии. Вместе со сборной Грузии он дошел до 1/8 финала, забил три гола и сделал одну результативную передачу в четырех матчах, став одним из шести лучших бомбардиров Евро и обладателем "Золотой бутсы".
Покупка Микаутадзе обошлась "Лиону" в 18,5 млн евро. Контракт с футболистом рассчитан до 20 июня 2028 года.
"Лион" рад сообщить, что Георгий Микаутадзе вернулся в клуб своего детства. Грузинский нападающий подписал четырехлетний контракт с "Лионом" до 30 июня 2028 года", – сообщила пресс-служба команды.
Как пишут французские СМИ, 23-летний Микаутадзе отказал "Монако", который предлагал за него большую сумму, из-за изменений в позиции игрока на поле. Для Микаутадзе принципиально важно играть в качестве центрального форварда.
Прошлый сезон чемпионата Франции "Лион" завершил на шестом месте. Победителем Лиги 1 стал "ПСЖ", а боровшийся за трансфер Микаутадзе "Монако" – на втором месте.
Микаутадзе является выпускником академии "Лиона" и выступал за молодежную команду до 15 лет. В 2015 году руководство клуба решило проститься с грузинским форвардом. Вначале Микаутадзе перешел в "Сен-При", а затем в "Мец" и выступал за клуб с 2017 по 2023 год.
В сезоне 2022/2023 годов в составе "Мец" Жорж был признан лучшим футболистом Лиги 2 чемпионата Франции, и во многом благодаря голам Микаутадзе клуб поднялся в Лигу 1.
Летом 2023 года состоялся переход Микаутадзе в "Аякс" за 16 млн евро, но игра в новой команде не сложилась. Большую часть времени форвард проводил на скамейке запасных. После чего он вернулся в "Мец" на правах аренды.
После возвращения в "Мец" Микаутадзе забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи. В июне 2024 года клуб выкупил грузинского форварда у амстердамцев.