https://sputnik-georgia.ru/20240718/forvard-sbornoy-gruzii-otkazal-monako-i-podpisal-kontrakt-s-lionom-289073035.html

Форвард сборной Грузии отказал "Монако" и подписал контракт с "Лионом"

Форвард сборной Грузии отказал "Монако" и подписал контракт с "Лионом"

Sputnik Грузия

Покупка Микаутадзе обошлась "Лиону" в 18,5 млн евро, контракт с футболистом рассчитан до 20 июня 2028 года 18.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-18T21:15+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Нападающий французского "Мец" и сборной Грузии по футболу Георгий (Жорж) Микаутадзе на днях не подписавший контракт с "Монако" официально стал игроком родного "Лиона", за который выступал в юности, информация о трансфере опубликована на официальном сайте клуба. Слухи о переходе грузинского форварда активно стали появляться в прессе после удачного выступления футболиста на чемпионате Европы в Германии. Вместе со сборной Грузии он дошел до 1/8 финала, забил три гола и сделал одну результативную передачу в четырех матчах, став одним из шести лучших бомбардиров Евро и обладателем "Золотой бутсы". Покупка Микаутадзе обошлась "Лиону" в 18,5 млн евро. Контракт с футболистом рассчитан до 20 июня 2028 года. Как пишут французские СМИ, 23-летний Микаутадзе отказал "Монако", который предлагал за него большую сумму, из-за изменений в позиции игрока на поле. Для Микаутадзе принципиально важно играть в качестве центрального форварда. Прошлый сезон чемпионата Франции "Лион" завершил на шестом месте. Победителем Лиги 1 стал "ПСЖ", а боровшийся за трансфер Микаутадзе "Монако" – на втором месте. Микаутадзе является выпускником академии "Лиона" и выступал за молодежную команду до 15 лет. В 2015 году руководство клуба решило проститься с грузинским форвардом. Вначале Микаутадзе перешел в "Сен-При", а затем в "Мец" и выступал за клуб с 2017 по 2023 год. Сборная Грузии по футболу улучшила свои позиции в рейтинге FIFA после Евро-2024 >>В сезоне 2022/2023 годов в составе "Мец" Жорж был признан лучшим футболистом Лиги 2 чемпионата Франции, и во многом благодаря голам Микаутадзе клуб поднялся в Лигу 1. Летом 2023 года состоялся переход Микаутадзе в "Аякс" за 16 млн евро, но игра в новой команде не сложилась. Большую часть времени форвард проводил на скамейке запасных. После чего он вернулся в "Мец" на правах аренды. После возвращения в "Мец" Микаутадзе забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи. В июне 2024 года клуб выкупил грузинского форварда у амстердамцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, франция, георгий микаутадзе, футбол