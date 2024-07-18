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Георгий Габиташвили стал новым Генпрокурором Грузии
Георгий Габиташвили стал новым Генпрокурором Грузии
Sputnik Грузия
Место генпрокурора стало вакантно после того, как Ираклий Шотадзе подал в отставку по состоянию здоровья 18.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-18T13:27+0400
2024-07-18T13:27+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Парламент Грузии избрал Георгия Габиташвили на пост Генерального прокурора Грузии. За Габиташвили единогласно проголосовали 80 депутатов парламента. Должность Генпрокурора стала вакантной после того, как Ираклий Шотадзе подал в отставку в мае 2024 года по состоянию здоровья.Заместителя Генпрокурора Грузии Георгия Габиташвили парламенту в качестве кандидата представил прокурорский совет. Он был выдвинут как кандидат НПО "Исследовательский центр развития правовой системы" и членами академических и правовых кругов.Согласно закону, Габиташвили будет занимать пост Генпрокурора шесть лет.Кто такой Габиташвили Габиташвили занимал должность заместителя Генерального прокурора с 2013 года.В Генеральной прокуратуре он работает с 2007 года. После стажировки с 2005 по 2007 год в прокуратурах Тбилиси и Мцхета в 2007 году получил должность прокурора окружной прокуратуры Шида Картли и Мцхета-Мтианети.В 2009 году он стал процессуальным руководителем следствия этой прокуратуры в органах МВД Грузии, где и проработал до 2013 года.В 2013 году он с 14 января по 13 июня проработал начальником следственного департамента следственной службы Минфина Грузии.Габиташвили седьмой прокурор получивший должность при правлении правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Дольше всего эту должность занимал его предшественник Ираклий Шотадзе - с ноября 2015 по май 2018 года и после с февраля 2020 по май 2024. Меньше всего на посту продержался Отар Парцхаладзе - с 7 ноября по 30 декабря 2013 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, ираклий шотадзе, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, политика, новости, ираклий шотадзе, грузинская мечта - демократическая грузия
Георгий Габиташвили стал новым Генпрокурором Грузии
13:27 18.07.2024 (обновлено: 13:45 18.07.2024)
Место генпрокурора стало вакантно после того, как Ираклий Шотадзе подал в отставку по состоянию здоровья
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Парламент Грузии избрал Георгия Габиташвили на пост Генерального прокурора Грузии.
За Габиташвили единогласно проголосовали 80 депутатов парламента.
Должность Генпрокурора стала вакантной после того, как Ираклий Шотадзе подал в отставку в мае 2024 года по состоянию здоровья.
Заместителя Генпрокурора Грузии Георгия Габиташвили парламенту в качестве кандидата представил прокурорский совет. Он был выдвинут как кандидат НПО "Исследовательский центр развития правовой системы" и членами академических и правовых кругов.
Согласно закону, Габиташвили будет занимать пост Генпрокурора шесть лет.
Габиташвили занимал должность заместителя Генерального прокурора с 2013 года.
В Генеральной прокуратуре он работает с 2007 года. После стажировки с 2005 по 2007 год в прокуратурах Тбилиси и Мцхета в 2007 году получил должность прокурора окружной прокуратуры Шида Картли и Мцхета-Мтианети.
В 2009 году он стал процессуальным руководителем следствия этой прокуратуры в органах МВД Грузии, где и проработал до 2013 года.
В 2013 году он с 14 января по 13 июня проработал начальником следственного департамента следственной службы Минфина Грузии.
Габиташвили седьмой прокурор получивший должность при правлении правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Дольше всего эту должность занимал его предшественник Ираклий Шотадзе - с ноября 2015 по май 2018 года и после с февраля 2020 по май 2024. Меньше всего на посту продержался Отар Парцхаладзе - с 7 ноября по 30 декабря 2013 года.