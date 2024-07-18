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Глава Минздрава Грузии обсудил совместные проекты с коллегой из Армении

Глава Минздрава Грузии обсудил совместные проекты с коллегой из Армении

Sputnik Грузия

В рамках своего визита в Грузию министр здравоохранения Армении также побывала в многопрофильной клинике имени Тодуа 18.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-18T17:20+0400

2024-07-18T17:20+0400

2024-07-18T17:20+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Совместные проекты в сфере здравоохранения и вопросы дальнейшего углубления партнерства обсудил министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе со своей армянской коллегой Анаит Аванесян на встрече в Тбилиси, сообщила пресс-служба ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Главы двух ведомств обсудили текущие и планируемы реформы в сфере здравоохранения Грузии и Армении, а также отметили важность обмена опытом, который, по словам министра, будет способствовать дальнейшему развитию системы, ориентированной на пациентов. В рамках своего визита в Грузию министр здравоохранения Армении вместе с Михаилом Сарджвеладзе также побывала в многопрофильной клинике имени Тодуа. На месте Аванесян ознакомилась со спецификой работы медицинского центра и услугами, которые получают пациенты за счет государственного финансирования. Визиту министра здравоохранения Армении в Грузию предшествовала встреча глав ведомств, состоявшаяся в Женеве в рамках Всемирной ассамблеи здравоохранения, где они обсудили будущие перспективы еще более тесного партнерства. Вместе с министром здравоохранения Армении в Грузию 17 июля прибыли генеральный директор Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Армении Степан Атоян, директор Национального онкологического центра Нарек Манукян, директор Центра экспертизы лекарственных средств и медицинских технологий Араик Багрян, руководитель отдела международных связей Армен Мелконян.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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