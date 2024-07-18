Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Пресс-центр Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/20240718/gruzinskaya-vlast-silna---pipiya-o-popytkakh-gosperevorota-pri-uchastii-ssha--289066753.html
Грузинская власть сильна – Пипия о попытках госпереворота при участии США
Грузинская власть сильна – Пипия о попытках госпереворота при участии США
Sputnik Грузия
Грузинские власти не допустят революционного сценария в стране после проведения парламентских выборов в октябре 2024 года, считает международный секретарь... 18.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-18T14:54+0400
2024-07-18T17:52+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
экспертное мнение
политика
мнение
грузия
пресс-центр sputnik грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/12/289066452_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_28fa5a0c8fbce3ef8618293516d36274.jpg
Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва под названием "Кто в Грузии выступает против закона об "иноагентах", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Грузинская власть сильна, грузинская полиция сильна, и, я считаю, что грузинские власти не должны этого допустить. Конечно же, будут попытки захватить власть насильственным путем, потому что иным путем получить власть у них не получится в ближайшее время. Когда наши соседи подсказывают об этом, это, конечно, хорошо, но мы должны сами разобраться с этими проблемами", - заявил Пипия. 26 октября в Грузии состоятся парламентские выборы — и прозападная оппозиция активно готовится к этому событию. Недавно СВР России заявлял о том, что у них есть информация о намерениях США попытаться сменить власть в Грузии по итогам осенних выборов.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/12/289066452_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5fd2da2d538ee87a02409abab4e6f5d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, политика, мнение, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, политика, мнение, грузия, видео

Грузинская власть сильна – Пипия о попытках госпереворота при участии США

14:54 18.07.2024 (обновлено: 17:52 18.07.2024)
© video: Sputnik / Stringer
Подписаться
Грузинские власти не допустят революционного сценария в стране после проведения парламентских выборов в октябре 2024 года, считает международный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия
Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва под названием "Кто в Грузии выступает против закона об "иноагентах", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

"Грузинская власть сильна, грузинская полиция сильна, и, я считаю, что грузинские власти не должны этого допустить. Конечно же, будут попытки захватить власть насильственным путем, потому что иным путем получить власть у них не получится в ближайшее время. Когда наши соседи подсказывают об этом, это, конечно, хорошо, но мы должны сами разобраться с этими проблемами", - заявил Пипия.

26 октября в Грузии состоятся парламентские выборы — и прозападная оппозиция активно готовится к этому событию. Недавно СВР России заявлял о том, что у них есть информация о намерениях США попытаться сменить власть в Грузии по итогам осенних выборов.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0