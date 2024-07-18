Грузинская власть сильна – Пипия о попытках госпереворота при участии США
14:54 18.07.2024 (обновлено: 17:52 18.07.2024)
© video: Sputnik / Stringer
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Грузинские власти не допустят революционного сценария в стране после проведения парламентских выборов в октябре 2024 года, считает международный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия
Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва под названием "Кто в Грузии выступает против закона об "иноагентах", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Грузинская власть сильна, грузинская полиция сильна, и, я считаю, что грузинские власти не должны этого допустить. Конечно же, будут попытки захватить власть насильственным путем, потому что иным путем получить власть у них не получится в ближайшее время. Когда наши соседи подсказывают об этом, это, конечно, хорошо, но мы должны сами разобраться с этими проблемами", - заявил Пипия.
26 октября в Грузии состоятся парламентские выборы — и прозападная оппозиция активно готовится к этому событию. Недавно СВР России заявлял о том, что у них есть информация о намерениях США попытаться сменить власть в Грузии по итогам осенних выборов.
"Грузинская власть сильна, грузинская полиция сильна, и, я считаю, что грузинские власти не должны этого допустить. Конечно же, будут попытки захватить власть насильственным путем, потому что иным путем получить власть у них не получится в ближайшее время. Когда наши соседи подсказывают об этом, это, конечно, хорошо, но мы должны сами разобраться с этими проблемами", - заявил Пипия.
26 октября в Грузии состоятся парламентские выборы — и прозападная оппозиция активно готовится к этому событию. Недавно СВР России заявлял о том, что у них есть информация о намерениях США попытаться сменить власть в Грузии по итогам осенних выборов.