https://sputnik-georgia.ru/20240718/ischenko-nesostykovki-v-pokushenii-na-trampa-i-ukrainskie-deputaty-protiv-syrskogo-289082681.html
Ищенко: несостыковки в покушении на Трампа и украинские депутаты против Сырского
Ищенко: несостыковки в покушении на Трампа и украинские депутаты против Сырского
Sputnik Грузия
Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" 18.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-18T15:45+0400
2024-07-18T15:45+0400
2024-07-19T15:45+0400
мультимедиа
видео
в мире
украина
дональд трамп
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/13/289082506_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_bc558a31dfad5b2f380882da4117e5eb.jpg
Какие несостыковки есть в истории с покушением на Дональда Трампа? Почему кандидат в вице-президенты при Трампе Венс не сможет повлиять на конфликт на Украине?Зачем нардеп Безуглая нападает на военное руководство Украины? Когда Запад сменит Зеленского? Обо всем этом в интервью “Sputnik на русском” рассказал политолог Ростислав Ищенко.
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/13/289082506_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_5be55da8e9b48cb3bd50dcb55cb3672a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, в мире, украина, дональд трамп, видео
мультимедиа, видео, в мире, украина, дональд трамп, видео
Ищенко: несостыковки в покушении на Трампа и украинские депутаты против Сырского
15:45 18.07.2024 (обновлено: 15:45 19.07.2024)
Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика"
Какие несостыковки есть в истории с покушением на Дональда Трампа? Почему кандидат в вице-президенты при Трампе Венс не сможет повлиять на конфликт на Украине?
Зачем нардеп Безуглая нападает на военное руководство Украины? Когда Запад сменит Зеленского?
Обо всем этом в интервью “Sputnik на русском” рассказал политолог Ростислав Ищенко.