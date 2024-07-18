https://sputnik-georgia.ru/20240718/ischenko-nesostykovki-v-pokushenii-na-trampa-i-ukrainskie-deputaty-protiv-syrskogo-289082681.html

Ищенко: несостыковки в покушении на Трампа и украинские депутаты против Сырского

Ищенко: несостыковки в покушении на Трампа и украинские депутаты против Сырского

Sputnik Грузия

Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" 18.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-18T15:45+0400

2024-07-18T15:45+0400

2024-07-19T15:45+0400

мультимедиа

видео

в мире

украина

дональд трамп

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/13/289082506_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_bc558a31dfad5b2f380882da4117e5eb.jpg

Какие несостыковки есть в истории с покушением на Дональда Трампа? Почему кандидат в вице-президенты при Трампе Венс не сможет повлиять на конфликт на Украине?Зачем нардеп Безуглая нападает на военное руководство Украины? Когда Запад сменит Зеленского? Обо всем этом в интервью “Sputnik на русском” рассказал политолог Ростислав Ищенко.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, в мире, украина, дональд трамп, видео