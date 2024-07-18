https://sputnik-georgia.ru/20240718/kak-golosovat-na-vyborakh-v-gruzii-novshestva-i-kampaniya-po-obucheniyu-izbirateley-289058009.html

Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей

Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей

Sputnik Грузия

Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября при использовании новых технологий. Избирателей на голосовании ждет много новшеств, которые коснутся 90%... 18.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-18T09:48+0400

2024-07-18T09:48+0400

2024-07-18T09:48+0400

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В данное время Центральная избирательная комиссия Грузии проводит специальный тренинг избирателей по новой схеме голосования при помощи технологий. Имитированное голосование прошли уже 400 тысячи избирателей, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани. Желающим принять участие в таких "имитированных выборах" нужно зарегистрироваться онлайн, выбрать желаемую дату, время и место. Подробная инструкция размещена на официальном сайте и в соцсетях ЦИК. Если есть вопросы, звоните по номеру 2 51 00 51.Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. Депутаты парламента 11 созыва будут избираться полностью по пропорциональной системе, т. е. по партийным спискам. До сих пор выборы проводились по смешанной системе – по партийным спискам и в мажоритарных округах.В парламент попадут только те партии, которые наберут не менее 5% голосов избирателей, пришедших на выборы. Как будет проходить голосование?Прежней и привычной процедурой для избирателей Грузии останется лишь процедура маркировки (нанесение на ноготь специальной жидкости, видной при ультрафиолетовом свете) и ее проверки при входе на избирательный участок. Все остальное будет новым. Далее в дело идут новые технологии: на избирательном участке больше не будет бумажных списков избирателей, а вся информация будет храниться в специальных устройствах со считывателем чипа.Для прохождения регистрации в качестве избирателя будет достаточно лишь удостоверения личности нового формата или загранпаспорта, оснащенного чипом. При регистрации чип будет считываться специальным устройством, которое распечатает специальный чек с личными данными и фотографией избирателя. Этот чек и подпишет избиратель после получения избирательного бюллетеня. Сам чек регистраторы поместят в специальный запечатанный ящик, а избирателю выдадут бюллетень с папкой. Бюллетень будет также нового формата: он будет оснащен "QR кодом" и примером для голосования. Только пройдя тест о том, как правильно заполнять бюллетень, избиратель сможет забрать его в кабинку для голосования вместе с папкой, чтобы потом обеспечить тайну голосования. Для того, чтобы проголосовать, избиратель должен будет специальным маркером закрасить кружок напротив названия желаемой партии. Процедура голосования будет тайной, как и прежде, и избирателю никто из членов комиссии не имеет права указывать, за кого голосовать. После того, как избиратель укажет в бюллетене желаемую партию, он помещает часть бюллетеня, где указан список партий, в папку, оставляя видимыми лишь "QR код" и тестовую часть бюллетеня, и идет к избирательной урне. На этот раз урны для голосования также будут модифицированными и привычной процедуры закидывания бюллетеня в конверте в урну уже не будет. Избиратель должен будет перевернуть вместе с папкой бюллетень QR кодом вниз и поднести к аппарату приема бюллетеня. Аппарат примет бюллетень и после на его экране появится надпись "Голосование завершено". Аппарат не примет свернутый или порванный бюллетень. По оценке ЦИК, сама процедура голосования с момента входа на участок до завершения процедуры голосования занимает от 45 до 60 секунд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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