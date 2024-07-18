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Мамардашвили – самый дорогостоящий вратарь в мире, наряду с Диегу Коштой
Мамардашвили – самый дорогостоящий вратарь в мире, наряду с Диегу Коштой
Sputnik Грузия
До Евро-2024 трансферная стоимость Мамардашвили составляла 35 млн евро 18.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Трансферная стоимость вратаря сборной Грузии и испанской "Валенсии", 23-летнего Георгия Мамардашвили увеличилась до 45 миллионов евро, что позволило ему стать самым дорогостоящим голкипером наряду с вратарем "Порту" и сборной Португалии Диегу Коштой, сообщил немецкий портал Transfermarkt. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>При этом пропустил он восемь мячей в четырех матчах, из них четыре мяча было от сборной Испании в 1/8 финала. До Евро-2024 трансферная стоимость Мамардашвили составляла 35 млн евро. Мамардашвили был признан лучшим игроком матча Грузия - Чехия (1:1) группового этапа Евро и также вошел в символическую сборную второго тура. Георгий Мамардашвили перешел в "Валенсию" на правах аренды в июле 2021 года. В конце того же года испанский клуб выкупил вратаря у тбилисского "Динамо". В сентябре 2022 года испанцы продлили контракт с грузинским футболистом до 30 июня 2027-го. За сборную Грузии футболист дебютировал в сентябре 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, георгий мамардашвили, евро, футбол
спорт, грузия, новости, георгий мамардашвили, евро, футбол
Мамардашвили – самый дорогостоящий вратарь в мире, наряду с Диегу Коштой
16:55 18.07.2024 (обновлено: 18:00 18.07.2024)
До Евро-2024 трансферная стоимость Мамардашвили составляла 35 млн евро
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik.
Трансферная стоимость вратаря сборной Грузии и испанской "Валенсии", 23-летнего Георгия Мамардашвили увеличилась до 45 миллионов евро, что позволило ему стать самым дорогостоящим голкипером наряду с вратарем "Порту" и сборной Португалии Диегу Коштой, сообщил
немецкий портал Transfermarkt.
Стоимость грузинского вратаря увеличилась спустя несколько дней после завершения чемпионата Европы по футболу в Германии, в ходе которого Мамардашвили записал на свой счет 29 сейвов. Это лучший результата первенства.
При этом пропустил он восемь мячей в четырех матчах, из них четыре мяча было от сборной Испании в 1/8 финала.
До Евро-2024 трансферная стоимость Мамардашвили составляла 35 млн евро.
Мамардашвили был признан лучшим игроком матча Грузия - Чехия (1:1) группового этапа Евро и также вошел в символическую сборную второго тура.
Георгий Мамардашвили перешел в "Валенсию" на правах аренды в июле 2021 года. В конце того же года испанский клуб выкупил вратаря у тбилисского "Динамо". В сентябре 2022 года испанцы продлили контракт с грузинским футболистом до 30 июня 2027-го.
За сборную Грузии футболист дебютировал в сентябре 2021 года.