Отказ от радикального западного курса – политолог о претензиях к Грузии
19:03 18.07.2024 (обновлено: 19:19 18.07.2024)
© video: Sputnik / Stringer
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Запад отворачивается от Грузии, а не наоборот, ввиду формирования в стране нового мышления, основанного на геополитике, заявил политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе
Свое мнение политолог высказал в ходе видеомоста Тбилиси-Ташкент-Бишкек на тему "Геополитическая диверсификация Грузии – роль Центральной Азии", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"На самом деле Грузия не отворачивается от Запада. Это Запад отворачивается от новой Грузии, нового мышления, которое мало-помалу формируется в Грузии, это мышление включает в себя в том числе и Центральную Азию", – подчеркнул Сихарулидзе.
Как пояснил политолог, в Грузии сменилось мышление. Если раньше доминировала идеология "радикальной европеизации", теперь, ввиду определенных геополитических перестановок, формируется отказ от радикального "прозападничества", и страна все больше начинает опираться на геополитику, в частности, на признание интересов Турции, России, Ирана, Китая на Южном Кавказе.
Грузия и страны Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан) наращивают взаимоотношения. Грузия заинтересована в инвестициях и налоговых пошлинах, которые бюджет извлекает из транзитных проектов и переправки грузов через ее территорию, а республики Центральной Азии извлекают пользу из транзитного пути Восток-Запад (т. н. Среднего коридора), транспортируя товары на запад и по южному направлению (на Ближний Восток).
"На самом деле Грузия не отворачивается от Запада. Это Запад отворачивается от новой Грузии, нового мышления, которое мало-помалу формируется в Грузии, это мышление включает в себя в том числе и Центральную Азию", – подчеркнул Сихарулидзе.
Как пояснил политолог, в Грузии сменилось мышление. Если раньше доминировала идеология "радикальной европеизации", теперь, ввиду определенных геополитических перестановок, формируется отказ от радикального "прозападничества", и страна все больше начинает опираться на геополитику, в частности, на признание интересов Турции, России, Ирана, Китая на Южном Кавказе.
Грузия и страны Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан) наращивают взаимоотношения. Грузия заинтересована в инвестициях и налоговых пошлинах, которые бюджет извлекает из транзитных проектов и переправки грузов через ее территорию, а республики Центральной Азии извлекают пользу из транзитного пути Восток-Запад (т. н. Среднего коридора), транспортируя товары на запад и по южному направлению (на Ближний Восток).