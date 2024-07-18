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Отказ от радикального западного курса – политолог о претензиях к Грузии
Отказ от радикального западного курса – политолог о претензиях к Грузии
Sputnik Грузия
Запад отворачивается от Грузии, а не наоборот, ввиду формирования в стране нового мышления, основанного на геополитике, заявил политолог, основатель SIKHA... 18.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-18T19:03+0400
2024-07-18T19:19+0400
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Свое мнение политолог высказал в ходе видеомоста Тбилиси-Ташкент-Бишкек на тему "Геополитическая диверсификация Грузии – роль Центральной Азии", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."На самом деле Грузия не отворачивается от Запада. Это Запад отворачивается от новой Грузии, нового мышления, которое мало-помалу формируется в Грузии, это мышление включает в себя в том числе и Центральную Азию", – подчеркнул Сихарулидзе. Как пояснил политолог, в Грузии сменилось мышление. Если раньше доминировала идеология "радикальной европеизации", теперь, ввиду определенных геополитических перестановок, формируется отказ от радикального "прозападничества", и страна все больше начинает опираться на геополитику, в частности, на признание интересов Турции, России, Ирана, Китая на Южном Кавказе. Грузия и страны Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан) наращивают взаимоотношения. Грузия заинтересована в инвестициях и налоговых пошлинах, которые бюджет извлекает из транзитных проектов и переправки грузов через ее территорию, а республики Центральной Азии извлекают пользу из транзитного пути Восток-Запад (т. н. Среднего коридора), транспортируя товары на запад и по южному направлению (на Ближний Восток).
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, пресс-центр, экспертное мнение, арчил сихарулидзе, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, пресс-центр, экспертное мнение, арчил сихарулидзе, видео

Отказ от радикального западного курса – политолог о претензиях к Грузии

19:03 18.07.2024 (обновлено: 19:19 18.07.2024)
© video: Sputnik / Stringer
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Запад отворачивается от Грузии, а не наоборот, ввиду формирования в стране нового мышления, основанного на геополитике, заявил политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе
Свое мнение политолог высказал в ходе видеомоста Тбилиси-Ташкент-Бишкек на тему "Геополитическая диверсификация Грузии – роль Центральной Азии", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

"На самом деле Грузия не отворачивается от Запада. Это Запад отворачивается от новой Грузии, нового мышления, которое мало-помалу формируется в Грузии, это мышление включает в себя в том числе и Центральную Азию", – подчеркнул Сихарулидзе.

Как пояснил политолог, в Грузии сменилось мышление. Если раньше доминировала идеология "радикальной европеизации", теперь, ввиду определенных геополитических перестановок, формируется отказ от радикального "прозападничества", и страна все больше начинает опираться на геополитику, в частности, на признание интересов Турции, России, Ирана, Китая на Южном Кавказе.

Грузия и страны Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан) наращивают взаимоотношения. Грузия заинтересована в инвестициях и налоговых пошлинах, которые бюджет извлекает из транзитных проектов и переправки грузов через ее территорию, а республики Центральной Азии извлекают пользу из транзитного пути Восток-Запад (т. н. Среднего коридора), транспортируя товары на запад и по южному направлению (на Ближний Восток).
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