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Отказ от радикального западного курса – политолог о претензиях к Грузии

Отказ от радикального западного курса – политолог о претензиях к Грузии

Sputnik Грузия

Запад отворачивается от Грузии, а не наоборот, ввиду формирования в стране нового мышления, основанного на геополитике, заявил политолог, основатель SIKHA... 18.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-18T19:03+0400

2024-07-18T19:03+0400

2024-07-18T19:19+0400

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арчил сихарулидзе

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Свое мнение политолог высказал в ходе видеомоста Тбилиси-Ташкент-Бишкек на тему "Геополитическая диверсификация Грузии – роль Центральной Азии", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."На самом деле Грузия не отворачивается от Запада. Это Запад отворачивается от новой Грузии, нового мышления, которое мало-помалу формируется в Грузии, это мышление включает в себя в том числе и Центральную Азию", – подчеркнул Сихарулидзе. Как пояснил политолог, в Грузии сменилось мышление. Если раньше доминировала идеология "радикальной европеизации", теперь, ввиду определенных геополитических перестановок, формируется отказ от радикального "прозападничества", и страна все больше начинает опираться на геополитику, в частности, на признание интересов Турции, России, Ирана, Китая на Южном Кавказе. Грузия и страны Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан) наращивают взаимоотношения. Грузия заинтересована в инвестициях и налоговых пошлинах, которые бюджет извлекает из транзитных проектов и переправки грузов через ее территорию, а республики Центральной Азии извлекают пользу из транзитного пути Восток-Запад (т. н. Среднего коридора), транспортируя товары на запад и по южному направлению (на Ближний Восток).

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