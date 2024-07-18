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Сихарулидзе: Запад не готов вкладывать миллиарды в развитие Грузии

Сихарулидзе: Запад не готов вкладывать миллиарды в развитие Грузии

Sputnik Грузия

Почему Запад не хочет вкладывать деньги в Грузию? Кто на самом деле заинтересован в развитии грузинской экономики? Смотрите видео, о чем рассказал грузинский... 18.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-18T22:43+0400

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Развитие города Батуми произошло за счет турецких инвестиций, проектом строительства первого глубоководного порта в Грузии Анаклия решили заняться китайцы, потому что Запад на самом деле не заинтересован в многомиллиардных вложениях в развитие грузинской инфраструктуры, заявил политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в ходе видеомоста Тбилиси-Ташкент-Бишкек на тему "Геополитическая диверсификация Грузии – роль Центральной Азии", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Сам Запад оказался не готов заменить все страны нашего Ближнего зарубежья собой. Напомню, когда развивался Батуми, в чем была главная концепция развития города? – приедут американцы, немцы и нам построят Батуми. То же самое с портом Анаклия. Придут американцы, европейцы и нам построят. Ничего не построили. Основные капиталовложения из Турции и арабских стран. Порт Анаклия кому был передан на построение? Китаю. Потому что Запад, несмотря на всю идеологию, не готов вкладывать многомиллиардные вложения в грузинскую инфраструктуру в регионе, где все не очень стабильно. И весь Батуми построен, по сути, на деньги турецких инвесторов", – заявил Сихарулидзе.По словам Сихарулидзе, Грузия диверсифицирует партнеров не потому, что очень этого хочет, а потому что она обязана наконец-то посмотреть на реальность объективными глазами, так как жизнью управляют экономика и география, а не только в одностороннем порядке идеология.Власти Грузии решили возобновить проект порта Анаклия при условии, что владельцем 51% доли порта будет государство, а остальное получит частный инвестор. Партнером государства в этом историческом проекте станет китайско-сингапурский консорциум, в который входят китайская компания China Communications Construction Company Limited и сингапурская компания China Harbour Investment Pte. Ltd.По итогам тендера до последнего времени претендентами на статус частного инвестора порта Анаклия были швейцарско-люксембургская компания и китайско-сингапурский консорциум. Техническое, коммерческое и финансовое предложения поступили только от консорциума.Договор о партнерстве с китайско-сингапурским консорциумом правительство оформит после завершения соответствующих процедур, сказал ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.

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