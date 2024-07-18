https://sputnik-georgia.ru/20240718/sinoptiki-preduprezhdayut-ob-ukhudshenii-pogody-v-gruzii-v-blizhayshie-neskolko-dney-289065746.html

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии в ближайшие несколько дней

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии в ближайшие несколько дней

Sputnik Грузия

Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф в эти дни как средний 18.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-18T14:36+0400

2024-07-18T14:36+0400

2024-07-18T14:36+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Кратковременные, местами сильные дожди, грозы, град и усиление ветра ожидаются с 18 по 21 июля на территории Грузии, сообщили в Национальном агентстве охраны окружающей среды. Ожидаемые осадки могут привести к паводкам на малых реках, а в холмистых и горных зонах могут спровоцировать оползнево-селевые процессы. Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф в эти дни как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода, грузия, новости, национальное агентство охраны окружающей среды, прогноз погоды в грузии