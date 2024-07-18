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Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии в ближайшие несколько дней
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии в ближайшие несколько дней
Sputnik Грузия
Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф в эти дни как средний 18.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-18T14:36+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Кратковременные, местами сильные дожди, грозы, град и усиление ветра ожидаются с 18 по 21 июля на территории Грузии, сообщили в Национальном агентстве охраны окружающей среды. Ожидаемые осадки могут привести к паводкам на малых реках, а в холмистых и горных зонах могут спровоцировать оползнево-селевые процессы. Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф в эти дни как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство охраны окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство охраны окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии в ближайшие несколько дней
Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф в эти дни как средний
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Кратковременные, местами сильные дожди, грозы, град и усиление ветра ожидаются с 18 по 21 июля на территории Грузии, сообщили в Национальном агентстве охраны окружающей среды.
Ожидаемые осадки могут привести к паводкам на малых реках, а в холмистых и горных зонах могут спровоцировать оползнево-селевые процессы.
Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф в эти дни как средний.