Стажировка InterRussia по международным отношениям – стартовал прием заявок
15:55 18.07.2024 (обновлено: 17:02 18.07.2024)
© Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / Перейти в фотобанкЗаседание попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова
© Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation/
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Тема стажировки – "Полицентричный мир: новые тренды и риски", последний срок приема заявок – 1 августа
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова открыл прием заявок на стажировку InterRussia по международным отношениям для специалистов из стран СНГ и Грузии, которая пройдет в Москве с 29 сентября по 27 октября, говорится на сайте организаторов мероприятия.
Тема стажировки – "Полицентричный мир: новые тренды и риски". Последний срок приема заявок – 1 августа. Все кандидаты будут проинформированы о результатах конкурса по электронной почте.
В ходе стажировки участники смогут:
погрузиться в жизнь российского научного сообщества;
посетить органы государственной власти;
принять участие в экспертных сессиях на площадках российских научно-аналитических центров;
поработать под руководством ведущих российских ученых-международников из институтов Российской академии наук;
подготовить научное исследование объемом 15-25 тысяч знаков.
Согласно условиям конкурса, от кандидатов на участие в стажировке требуются профессиональное владение русским языком; проживание вне территории России; ученая степень кандидата наук, или минимум трехлетний стаж работы в научной организации, или учеба в аспирантуре. Есть также возрастное ограничение – от 25 до 35 лет.
Отбор будет производиться на конкурсной основе, исходя из нескольких критериев:
академический уровень, актуальность, степень проработанности и реализуемость исследовательского плана
наличие академических публикаций
характер полученных рекомендаций
прочая исследовательская и экспертная деятельность (участие в конференциях, гранты, стажировки, публикации, комментарии в СМИ и т. п.)
результаты собеседования (онлайн).
Более подробно о регистрации по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=etH8sAtWub8
InterRussia – это программа стажировок для иностранных специалистов, запущенная Фондом Горчакова в 2021 году.
Длительность стажировки — от четырех до шести недель в зависимости от направления. Расходы на проезд до места проведения стажировки и проживание участников берет на себя Фонд Горчакова. На период стажировки в России стажерам выплачивается стипендия. В случае необходимости Фонд также помогает с получением визы.