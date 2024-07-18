https://sputnik-georgia.ru/20240718/stazhirovka-interrussia-po-mezhdunarodnym-otnosheniyam--startoval-priem-zayavok-289067450.html

Стажировка InterRussia по международным отношениям – стартовал прием заявок

Стажировка InterRussia по международным отношениям – стартовал прием заявок

Sputnik Грузия

Тема стажировки – "Полицентричный мир: новые тренды и риски", последний срок приема заявок – 1 августа 18.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-18T15:55+0400

2024-07-18T15:55+0400

2024-07-18T17:02+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова открыл прием заявок на стажировку InterRussia по международным отношениям для специалистов из стран СНГ и Грузии, которая пройдет в Москве с 29 сентября по 27 октября, говорится на сайте организаторов мероприятия. Тема стажировки – "Полицентричный мир: новые тренды и риски". Последний срок приема заявок – 1 августа. Все кандидаты будут проинформированы о результатах конкурса по электронной почте. В ходе стажировки участники смогут: Согласно условиям конкурса, от кандидатов на участие в стажировке требуются профессиональное владение русским языком; проживание вне территории России; ученая степень кандидата наук, или минимум трехлетний стаж работы в научной организации, или учеба в аспирантуре. Есть также возрастное ограничение – от 25 до 35 лет. Отбор будет производиться на конкурсной основе, исходя из нескольких критериев: Более подробно о регистрации по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=etH8sAtWub8 InterRussia – это программа стажировок для иностранных специалистов, запущенная Фондом Горчакова в 2021 году. Длительность стажировки — от четырех до шести недель в зависимости от направления. Расходы на проезд до места проведения стажировки и проживание участников берет на себя Фонд Горчакова. На период стажировки в России стажерам выплачивается стипендия. В случае необходимости Фонд также помогает с получением визы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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