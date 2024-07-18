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Страны Центральной Азии заинтересованы в сотрудничестве с Грузией

Страны Центральной Азии заинтересованы в сотрудничестве с Грузией

Sputnik Грузия

Для усиления своей транзитной роли и расширения "Среднего коридора" Грузия активно развивает транспортную сеть с помощью различных проектов 18.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-18T17:30+0400

2024-07-18T17:30+0400

2024-07-18T17:43+0400

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В их числе модернизация железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, автомагистрали Восток-Запад, строительство глубоководного порта Анаклия и т. д. Все эти инициативы также важны для Кыргызстана и Узбекистана и углубления сотрудничества между странами Центральной Азии.Об этом заявили эксперты в ходе видеомоста Тбилиси-Ташкент-Бишкек на тему "Геополитическая диверсификация Грузии – роль Центральной Азии", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.В мероприятии приняли участие политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе из Тбилиси, эксперт компании "Norma", кандидат экономических наук Жорилла Абуллаев из Ташкента и политолог, кандидат политических наук Алина Молкодеева из Бишкека.В ходе видеомоста было отмечено, что в условиях нового мирового порядка стало возможным и даже необходимым сближение малых государств. Так, Грузия и страны Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан) наращивают взаимоотношения.

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тбилиси

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