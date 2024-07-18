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СВО: украинская армия отступает на неподготовленные позиции

СВО: украинская армия отступает на неподготовленные позиции

Sputnik Грузия

Обладая значительным огневым, тактическим и стратегическим превосходством на украинском ТВД, российские войска уверенно освобождают левобережье Днепра от ВСУ... 18.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-18T11:01+0400

2024-07-18T11:01+0400

2024-07-18T11:17+0400

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Противник несет огромные потери и за неделю отброшен от населенных пунктов Восход, Урожайное, Ленинское. На очереди – Красногоровка. Идут ожесточенные бои на городских окраинах Торецка.Генштаб ВСУ 16 июля запоздало признал отступление украинских войск из Урожайного и Крынок. Российская армия освободила поселок Урожайное (ДНР) двумя днями ранее, а село Крынки (Херсонской области) – еще в феврале.Украинское командование выводит из Красногоровки остатки 79-й десантно-штурмовой бригады и 59-й мотопехотной "бригады смертников". Российские войска контролируют уже 90 процентов территории города. "Забытые" подразделения 59-й бригады попали в огневой мешок и фактически обречены на уничтожение. Ранее ВС России освободили поселок Восход – в пяти километрах западнее Очеретино.Высокоточными ударами 16 июля поражены ангары с беспилотниками и самолетами ВСУ в поселке Набережное под Одессой. В этом регионе много приоритетных целей для российских оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М". Ранее в Одесской области уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационная станция наведения ВСУ. В Херсонской области поражены три РСЗО HIMARS в ракетном снаряжении (ОТРК ATACMS) и десять иностранных специалистов, данных украинской армии. Российские "Искандеры" и "Герани" столь же методично работают по аэродрому Староконстантинов (Хмельницкой области), где противник пытается создать "купол ПВО" для базирования натовских самолетов F-16. В Сумской области – в 16 км от российской границы – оперативно и эффективно уничтожена колонна боевой техники ВСУ.Британский Grob над УкраинойНа фоне ежедневных высокоточных ракетных (авиационных) ударов, необратимого продвижения ВС России в западном направлении, желание НАТО и намерение киевского режима организовать некое контрнаступление ВСУ осенью 2024 года выглядят нереалистичными, и самоубийственными для украинской государственности.Потери ВСУ растут. За интересы США в июле ежесуточно гибнут около 2 000 украинских военнослужащих. В целом за период СВО российские войска уничтожили: 628 самолетов, 277 вертолетов, 2 7709 беспилотных летательных аппаратов, 552 зенитных ракетных комплекса, 16 602 танка и других боевых бронемашин, 1 379 установок РСЗО, 12 013 орудий полевой артиллерии и более 23 тысяч спецавтотехники противника. Данные Минобороны РФ свидетельствуют: военная помощь десятков стран НАТО и примкнувших к ним "доноров" оказалась бессмысленной – украинское прокси-войско и коллективный Запад явно проигрывают войну с Россией, армия и военно-промышленный комплекс которой "неожиданно" оказались во много раз эффективнее коалиции "демократий".Мистическим смыслом веет от замеченного над Украиной учебно-пилотажного самолета Grob G120TP-A Prefect T1 военно-воздушных сил Великобритании. Британский "Гроб" 16 июля пролетел над Николаевской, Кировоградской, Харьковской, Сумской, Черниговской областями и к ночи пропал с радаров (Flightradar) в районе села Чабановка Закарпатской области. Примерно в это же время госдеп США отверг требование России устранить причины кризиса на Украине, ведь биолаборатории Пентагона, натовские войска, самолеты и ракеты у российских границ – это "демократия".Ранее Россия предупредила британского премьера Кира Стармера: за разрешение ВСУ бить поставленным оружием по территории РФ придется ответить Соединенному королевству. На следующий день британское Министерство обороны опровергло разрешение "пиджака" Стармера на удары по России ракетами Storm Shadow. И все же победа России станет поражением и всемирным унижением ЕС, НАТО и США, что для Запада совершенно недопустимо.Натовские военные аналитики считают, что украинский генштаб "по-прежнему способен мобилизовать ресурсы и осуществлять значительные переброски, концентрировать силы и поддерживать свои подразделения материально-технически". Может, – значит, должен вести войну до последнего украинца. Такой подход "союзников" обрекает Украину на уничтожение в самом прямом смысле этого слова.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакцииПодписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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россия, политика, в мире, дзержинск, сша, украина, нато, минобороны рф, пентагон, аналитика