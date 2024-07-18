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Внеочередная сессия парламента Грузии 18 июля: что рассмотрят депутаты?
Внеочередная сессия парламента Грузии 18 июля: что рассмотрят депутаты?
Sputnik Грузия
Среди вопросов — рассмотрение кандидатуры Георгия Габиташвили на пост Генпрокурора и поправки о временном ограничении прав заключенных, осужденных за терроризм 18.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-18T09:01+0400
2024-07-18T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Внеочередная сессия парламента Грузии, в рамках которой планируется утвердить Генерального прокурора, ратифицировать ряд международных соглашений и принять поправки в ряд законов, стартует в четверг, 18 июля. До заседания, которое начнется в 12:00, пройдет заседание сразу пяти комитетов, которые рассмотрят основные вопросы повестки дня заседания. Уже 19 июля парламент рассмотрит в первом чтении проект масштабной амнистии, которая коснется 1/3 всех заключенных в Грузии и даст возможность выйти на свободу 10% всех находящихся в тюрьмах. В окончательном виде проект будет утвержден осенью этого года. Также на повестке дня введение лицензий для производства в Грузии табачных изделий. Как ранее заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, пленарная сессия завершится 19 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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парламент грузии, политика, грузия, новости, тбилиси, шалва папуашвили
парламент грузии, политика, грузия, новости, тбилиси, шалва папуашвили
Внеочередная сессия парламента Грузии 18 июля: что рассмотрят депутаты?
Среди вопросов — рассмотрение кандидатуры Георгия Габиташвили на пост Генпрокурора и поправки о временном ограничении прав заключенных, осужденных за терроризм
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Внеочередная сессия парламента Грузии, в рамках которой планируется утвердить Генерального прокурора, ратифицировать ряд международных соглашений и принять поправки в ряд законов, стартует в четверг, 18 июля.
До заседания, которое начнется в 12:00, пройдет заседание сразу пяти комитетов, которые рассмотрят основные вопросы повестки дня заседания.
Среди вопросов — рассмотрение кандидатуры Георгия Габиташвили на пост Генпрокурора, поправки о временном ограничении прав обвиняемых и осужденнных за терроризм и преступления против государства, ратификация пяти международных кредитных соглашений, отчет о работе Нацслужбы статистики Грузии и принятие закона о приоритете европейской системы стандартизации продуктов.
Уже 19 июля парламент рассмотрит в первом чтении проект масштабной амнистии, которая коснется 1/3 всех заключенных в Грузии и даст возможность выйти на свободу 10% всех находящихся в тюрьмах. В окончательном виде проект будет утвержден осенью этого года.
Также на повестке дня введение лицензий для производства в Грузии табачных изделий.
Как ранее заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, пленарная сессия завершится 19 июля.