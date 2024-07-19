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Гуляющая акула, Бэбидог и обезьяна-акробат: самые смешные фото недели
Гуляющая акула, Бэбидог и обезьяна-акробат: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 19.07.2024, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

Гуляющая акула, Бэбидог и обезьяна-акробат: самые смешные фото недели

16:11 19.07.2024
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AFP 2024 / Andrew Caballero-Reynolds

Сотрудник полиции штата Западная Вирджиния несет на руках бульдога по кличке Бэбидог.

Сотрудник полиции штата Западная Вирджиния несет на руках бульдога по кличке Бэбидог. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Andrew Caballero-Reynolds

Сотрудник полиции штата Западная Вирджиния несет на руках бульдога по кличке Бэбидог.

© AFP 2024 / Timothy A. Clary

Люди приезжают на Florida Supercon в конгресс-центр Майами-Бич.

Люди приезжают на Florida Supercon в конгресс-центр Майами-Бич. - Sputnik Грузия
2/8
© AFP 2024 / Timothy A. Clary

Люди приезжают на Florida Supercon в конгресс-центр Майами-Бич.

© AP Photo / Damian Dovarganes

Кисре Гондрезик на вручении премии ESPY awards в Лос-Анджелесе.

Кисре Гондрезик на вручении премии ESPY awards в Лос-Анджелесе. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Damian Dovarganes

Кисре Гондрезик на вручении премии ESPY awards в Лос-Анджелесе.

© AFP 2024 / Oli Scarff

Овца во время оценки на Великой Йоркширской выставке в Харрогейте, Англия.

Овца во время оценки на Великой Йоркширской выставке в Харрогейте, Англия. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Oli Scarff

Овца во время оценки на Великой Йоркширской выставке в Харрогейте, Англия.

© AFP 2024 / Juan Mabromata

Болельщик сборной Аргентины, одетый в козла, во время футбольного матча Кубка Америки.

Болельщик сборной Аргентины, одетый в козла, во время футбольного матча Кубка Америки. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Juan Mabromata

Болельщик сборной Аргентины, одетый в козла, во время футбольного матча Кубка Америки.

© AFP 2024 / Yasuyoshi Chiba

Спасенная самка орангутанга, подвешенная на ветвях дерева в индонезийском заповеднике.

Спасенная самка орангутанга, подвешенная на ветвях дерева в индонезийском заповеднике. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Yasuyoshi Chiba

Спасенная самка орангутанга, подвешенная на ветвях дерева в индонезийском заповеднике.

© AP Photo / Vianney Le Caer/Invision

Райан Рейнольдс и Пегги Догпул, она же "Самая уродливая собака Великобритании", позируют фотографам на фотосессии фильма "Дэдпул и Росомаха" в Лондоне.

Райан Рейнольдс и Пегги Догпул, она же &quot;Самая уродливая собака Великобритании&quot;, позируют фотографам на фотосессии фильма &quot;Дэдпул и Росомаха&quot; в Лондоне. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Vianney Le Caer/Invision

Райан Рейнольдс и Пегги Догпул, она же "Самая уродливая собака Великобритании", позируют фотографам на фотосессии фильма "Дэдпул и Росомаха" в Лондоне.

© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанкПразднование Дня семьи, любви и верности в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве.
Празднование Дня семьи, любви и верности в музее-заповеднике Царицыно в Москве, Россия - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
/
Перейти в фотобанк
Празднование Дня семьи, любви и верности в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве.
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