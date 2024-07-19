https://sputnik-georgia.ru/20240719/289083272.html
Гуляющая акула, Бэбидог и обезьяна-акробат: самые смешные фото недели
Гуляющая акула, Бэбидог и обезьяна-акробат: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 19.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-19T16:11+0400
2024-07-19T16:11+0400
2024-07-19T16:11+0400
мультимедиа
фотоленты
новости в фотографиях
в мире
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/13/289083645_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e0000c4b871a5de097b5ccdabed8ee.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/13/289083645_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d61f7309447448994a056d931ec65a66.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
Гуляющая акула, Бэбидог и обезьяна-акробат: самые смешные фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AFP 2024 / Andrew Caballero-Reynolds
Сотрудник полиции штата Западная Вирджиния несет на руках бульдога по кличке Бэбидог.
Сотрудник полиции штата Западная Вирджиния несет на руках бульдога по кличке Бэбидог.
© AFP 2024 / Timothy A. Clary
Люди приезжают на Florida Supercon в конгресс-центр Майами-Бич.
Люди приезжают на Florida Supercon в конгресс-центр Майами-Бич.
© AP Photo / Damian Dovarganes
Кисре Гондрезик на вручении премии ESPY awards в Лос-Анджелесе.
Кисре Гондрезик на вручении премии ESPY awards в Лос-Анджелесе.
© AFP 2024 / Oli Scarff
Овца во время оценки на Великой Йоркширской выставке в Харрогейте, Англия.
Овца во время оценки на Великой Йоркширской выставке в Харрогейте, Англия.
© AFP 2024 / Juan Mabromata
Болельщик сборной Аргентины, одетый в козла, во время футбольного матча Кубка Америки.
Болельщик сборной Аргентины, одетый в козла, во время футбольного матча Кубка Америки.
© AFP 2024 / Yasuyoshi Chiba
Спасенная самка орангутанга, подвешенная на ветвях дерева в индонезийском заповеднике.
Спасенная самка орангутанга, подвешенная на ветвях дерева в индонезийском заповеднике.
© AP Photo / Vianney Le Caer/Invision
Райан Рейнольдс и Пегги Догпул, она же "Самая уродливая собака Великобритании", позируют фотографам на фотосессии фильма "Дэдпул и Росомаха" в Лондоне.
Райан Рейнольдс и Пегги Догпул, она же "Самая уродливая собака Великобритании", позируют фотографам на фотосессии фильма "Дэдпул и Росомаха" в Лондоне.
© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанкПразднование Дня семьи, любви и верности в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве.
Празднование Дня семьи, любви и верности в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве.