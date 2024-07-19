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СВО: сибирский характер Су-30СМ2 против "греческого огня" F-16

СВО: сибирский характер Су-30СМ2 против "греческого огня" F-16

Sputnik Грузия

Современная ударная авиация ВКС России доминирует на украинском театре военных действий, и передача ВСУ даже сотни-другой истребителей F-16 расклад сил не... 19.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-19T22:47+0400

2024-07-19T22:47+0400

2024-07-19T22:48+0400

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Западные и ближневосточные СМИ сообщили о скорой поставке на Украину более 30 истребителей F-16 Block 30 из состава ВВС Греции. Самолеты формально спишут, а затем отправят ВСУ – транзитом через США, где сорокалетние машины слегка модернизируют. За это американский Конгресс разрешил экспорт в Грецию 40 новомодных истребителей F-35A.На Западе понимают, что антикварные F-16 Fighting Falcon значительно уступают современным российским истребителям Су-30СМ2 и Су-35С. Надеются на развертывание "боевых соколов" вдали от линии фронта – в качестве платформ для запуска крылатых ракет большой дальности. Ранее свои F-16 решили подарить ВСУ "для ударов по целям на территории России" Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия. И все же православная (по конституции) Греция неприятно удивила Москву.Антироссийское мракобесие лидеров ЕС и НАТО в целом привычно – они невольники системы американских "ценностей" и "правил", в которой существуют и кормятся. Однако Греция в 2015 году была просто спасена российским христолюбием: Афины получили от Москвы 5 млрд евро – формально на строительство греческого ответвления несуществующего тогда газопровода "Турецкий поток", фактически деньги предназначались для погашения долгов Греции перед хищными еврокредиторами. Неофициально Греция направила киевскому режиму еще более значительную военную помощь, к примеру, самоходные артиллерийские орудия на 300 млн долларов. И даже рассматривает передачу ЗРК С-300. Древний полководец Аларих в таких случаях говорил: "Гуще трава – легче косить", но горький осадок у Москвы наверняка останется. "Греческий огонь" F-16 запомнится надолго, и это не обещает Афинам скидок на сибирский газ.Технологические карлики НАТОЛегкий истребитель ближнего радиуса действия F-16 производства США впервые поднялся в воздух более 50 лет назад и не предназначен для глубоких ударов по высокотехнологичному противнику. Поставляемый на Украину антиквариат будет модифицирован для интеграции крылатых ракет большой дальности SCALP, Storm Shadow и других – по аналогии с украинскими Су-27 и МиГ-29, которых за время СВО российские войска "наколотили" более полутысячи единиц. Заметим, упомянутые "Сушки" и "Миги" советского периода превосходят легких "соколов" F-16 по боевому могуществу, а украинский ТВД – все же не Ливан, не Персидский залив и не Югославия.К примеру, российские тяжелые истребители Су-30СМ2 в зоне СВО оперативно открыли счет уничтоженных ЗРК Patriot и к встрече c натовскими F-16 готовы. Даже если незваные "соколы" прилетят с авиабаз Болгарии, Румынии и Польши – этот самоубийственный вариант на Западе обсуждается достаточно предметно.За минувшие десятилетия состоялась технологическая революция – новейший Су-30СМ2 получил оружие и РЛС большой дальности (двукратный рост возможностей поражения воздушных, наземных и морских объектов). Так, гиперзвуковые ракеты Р-37М способны уничтожать воздушные цели на дистанции до 400 км. Планер Су-30СМ2 адаптирован под новый более мощный двигатель АЛ-41Ф1С – такими теперь оснащаются тяжелые Су-35С, а также истребители пятого поколения Су-57. Причем это не единичные (выставочные) образцы. ВКС и ВМФ России регулярно получают новые партии высокотехнологичных истребителей Су-30СМ2 и Су-35С.На фоне военных конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке фирма Lockheed Martin стремится возродить производство и нарастить продажи новой модификации F-16 Block70 Viper. На сегодня шесть стран заказали 133 "Ваипера". При этом американцам важно уберегать свою продукцию от встреч с реальностью, то есть с современными российскими истребителями в зоне СВО, иначе гарантированы "соколопад" и резкое падение продаж. Как это уже было с американскими танками Abrams. Все варианты чудо-оружия "гегемона" в прокси-войне с Россией быстро превращаются в "тыкву" или в пылающую груду металлолома.Идание Politico констатирует: "Безответственная политика альянса в отношении Украины продолжается, вселяя ложные надежды, делая мир менее вероятным, а войну более опасной". Пожалуй, это трезвая и объективная оценка грядущих поставок истребителей F-16 киевскому режиму.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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