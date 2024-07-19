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Дожди сохранятся в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков
Дожди сохранятся в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков
Sputnik Грузия
В Тбилиси 20-21 июля ожидается кратковременный дождь с грозой. 22 числа будет ясная погода 19.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-19T22:21+0400
2024-07-19T22:21+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Кратковременные дожди сохранятся в Грузии до 22 июля, сообщило Национальное агентство окружающей среды. По прогнозу синоптиков, до утра 21 июля в Грузии ожидаются кратковременные дожди, местами возможен град и усиление ветра, а 21-22 июля кратковременный дождь ожидается лишь в отдельных районах страны. Температура воздуха снова повысится. В Тбилиси 20-21 июля ожидается кратковременный дождь с грозой. 22 числа будет ясная погода. Температура воздуха днем составит +30...+32 градуса. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 20 июля ожидается кратковременный дождь с грозой, 21-22 июля погода будет ясной. Температура воздуха днем составит +28...+30 градусов. В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 20 июля возможен кратковременный дождь с грозой. Уже 21-22 июля погода будет жаркой и преимущественно ясной. Температура воздуха днем составит +32...+34 градуса. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +30...+32 градуса. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха составит +27...+29 градусов. В некоторых районах Квемо и Шида Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 20-21 июля ожидается кратковременный дождь с грозой. 22 июля синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха днем составит +31...+33 градуса. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) 20-21 июля ожидается кратковременный дождь с грозой. Местами возможен град и усиление ветра. 22 июля погода прояснится. Температура воздуха днем составит +31...+33 градуса. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидается кратковременный дождь с грозой. Возможен град и сильный ветер. Температура воздуха днем составит +28...+30 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается кратковременный дождь с грозой. Местами ожидается град и сильный ветер. Температура воздуха днем составит +20...+22 градуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Дожди сохранятся в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков
В Тбилиси 20-21 июля ожидается кратковременный дождь с грозой. 22 числа будет ясная погода
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Кратковременные дожди сохранятся в Грузии до 22 июля, сообщило Национальное агентство окружающей среды.
По прогнозу синоптиков, до утра 21 июля в Грузии ожидаются кратковременные дожди, местами возможен град и усиление ветра, а 21-22 июля кратковременный дождь ожидается лишь в отдельных районах страны. Температура воздуха снова повысится.
В Тбилиси 20-21 июля ожидается кратковременный дождь с грозой. 22 числа будет ясная погода. Температура воздуха днем составит +30...+32 градуса.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 20 июля ожидается кратковременный дождь с грозой, 21-22 июля погода будет ясной. Температура воздуха днем составит +28...+30 градусов.
В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 20 июля возможен кратковременный дождь с грозой. Уже 21-22 июля погода будет жаркой и преимущественно ясной. Температура воздуха днем составит +32...+34 градуса.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +30...+32 градуса.
В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха составит +27...+29 градусов.
В некоторых районах Квемо и Шида Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 20-21 июля ожидается кратковременный дождь с грозой. 22 июля синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха днем составит +31...+33 градуса.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) 20-21 июля ожидается кратковременный дождь с грозой. Местами возможен град и усиление ветра. 22 июля погода прояснится. Температура воздуха днем составит +31...+33 градуса.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидается кратковременный дождь с грозой. Возможен град и сильный ветер. Температура воздуха днем составит +28...+30 градусов.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается кратковременный дождь с грозой. Местами ожидается град и сильный ветер. Температура воздуха днем составит +20...+22 градуса.