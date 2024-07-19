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Медиапрофессионалы из ближнего зарубежья учатся у лучших на SputnikPro

Медиапрофессионалы из ближнего зарубежья учатся у лучших на SputnikPro

Sputnik Грузия

Программа модуля "SputnikPro на Зубовском" была насыщена мастер-классами и лекциями, проведенными ведущими специалистами международной медиагруппы "Россия... 19.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-19T16:54+0400

2024-07-19T16:54+0400

2024-07-19T16:54+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik, Михаил Воробьев. В главном офисе международной медиагруппы "Россия сегодня" с 15 по 19 июля прошел очередной модуль проекта "SputnikPro на Зубовском" для журналистов и общественных деятелей из стран ближнего зарубежья, в ходе которого они не только теоретически осваивали новые знания, но и получили возможность применить их на практике. В программе приняли участие 12 человек из Абхазии, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Кыргызстана и Узбекистана. Большинство из них, в том числе журналист, сотрудник центра изучения русского языка "Азбука" Нино Джапаридзе, оператор грузинского представительства казахстанского телеканала 24KZ Шалва Сурамелашвили и фотохудожник Майя Хведелидзе уже второй раз участвуют в проекте, а для некоторых это был первый опыт. Секреты успеха В 2023 году был организован проект "SputnikPro на Зубовском". Иностранных гостей стали приглашать на обучение в Москву в главный офис международной медиагруппы "Россия сегодня". В минувшем году обучение прошли 48 журналистов и общественных деятелей из стран ближнего зарубежья. Нино Джапаридзе отметила, что прошлогодний курс "SputnikPro на Зубовском" ее вдохновил, дал мотивацию к действиям. "Я убедилась, что когда ты не ленишься и действуешь – у этого дела обязательно будет результат. В этот раз приехала, чтобы снова зарядиться, получить московскую закалку, которой хватит еще на год продуктивной работы", - рассказала она корреспонденту Sputnik. Программа 2024 года подразумевает расширение уже полученных знаний, а также их практическую отработку. За май, июнь и июль в ней приняли участие 36 человек. Основные темы, затронутые специалистами международной медиагруппы "Россия сегодня" в рамках программы модуля, касались работы в Telegram и социальных сетях, визуальной составляющей медиаконтента, инструментов создания инфографики, нейросетей и этики работы с искусственным интеллектом. Шеф-редактор канала "Sputnik Ближнее зарубежье" Александр Самохвалов провел лекцию о ведении Telegram-каналов. Он поделился опытом и советами по созданию контента, который способен привлечь и удержать внимание аудитории в условиях растущей конкуренции среди медиа в мессенджере. Специалист по видеомонтажу Дмитрий Буданцев продемонстрировал участникам, как из обычного видео можно создать динамичный материал, который соберет много просмотров. Он провел детальные мастер-классы, на которых участники учились работать с видеоматериалами, улучшать их качество и создавать яркие, запоминающиеся сюжеты. Будущее медиа Специалист по нейросетям Александр Петров показал возможности современных технологий. Он посоветовал ряд ресурсов, с помощью которых можно не только писать тексты, но и создавать видеоклипы, автоматически дублировать видео на иностранные языки. Кроме того, прямо на занятии участники создали своего первого telegram-бота. Эти технологии позволяют значительно упростить процесс адаптации контента для различных платформ и экономят время, которое можно использовать для создания новых материалов. Участникам также представили проект виртуальной ведущей Виктории, созданной с помощью нейросетей. Виртуальные ведущие уже активно используются в ряде мировых медиа, и эта тенденция продолжает набирать обороты. Настоящая ведущая Виктория Федорова, ставшая прототипом виртуальной Виктории, поделилась своим опытом работы в кадре. Она рассказала, как справляться с различными типами спикеров, что делать в нестандартных ситуациях и как наладить эффективную коммуникацию во время беседы. Участники получили возможность провести мини-интервью с Викторией, что стало полезным и практическим опытом для многих из них. Яркие впечатления Значимым событием стала лекция известного телеведущего Армена Гаспаряна, который обсудил с участниками современные вызовы журналистики и роль личности в медиа. Он подчеркнул важность адаптации журналистов к быстро меняющемуся медиапространству и умения быстро реагировать на новые вызовы. Кроме того, выступление Армена Гаспаряна, как всегда, было насыщено острыми и актуальными темами. Он поделился своим мнением о последних внутриполитических событиях в США и Армении. Некоторым участникам проект позволил впервые в жизни посетить Москву. Они отметили красоту и чистоту летнего города, отличное состояние памятников архитектуры, гостеприимность, активность и жизнерадостность жителей российской столицы. Заключительный день программы завершился вручением сертификатов и праздничным фуршетом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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