https://sputnik-georgia.ru/20240719/parlament-utverdil-popravki-o-litsenzirovanii-proizvodstva-tabaka-v-gruzii--289089208.html

Парламент утвердил поправки о лицензировании производства табака в Грузии

Парламент утвердил поправки о лицензировании производства табака в Грузии

Sputnik Грузия

Производство табака недобросовестными производителями создает огромные риски для здоровья курильщиков, отметили авторы законопроекта 19.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-19T19:43+0400

2024-07-19T19:43+0400

2024-07-19T19:51+0400

грузия

новости

экономика

закон "о контроле табака"

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Парламент Грузии в ускоренном порядке во всех трех чтениях принял поправки, согласно которым для производства курительного табака и сигарет понадобится лицензия на производство табачных изделий.Лицензирование производства табака и сигарет станет обязательным с 1 января 2025 года. А до тех пор, до 1 октября 2024 года, правительство Грузии должно будет разработать правила и условия лицензирования и принять соответствующий нормативный акт. Лицензия обойдется в 50 тысяч лари.Для получения лицензии нужно будет удовлетворять условиям соответствующего нормативного акта правительства Грузии, в том числе иметь на предприятии лабораторию для контроля качества и мониторинга табачных изделий. Обладатель лицензии будет обязан самостоятельно осуществлять весь процесс производства, то есть производить как сам табак, так и сигареты. Лицензия на производство табака не потребуется для ввоза табачных изделий в Грузию или производства других видов табачных изделий в стране, а также для выращивания, первичной обработки и нарезки табака в Грузии физическим лицом.Инициатором поправок является правящая партия "Грузинская мечта". В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что для оздоровления и усиления отрасли необходимо сокращение использования в производстве табака вредного для здоровья сырья. "Производство табака производителями с высокотехнологичной перерабатывающей индустрией ощутимо повысит стандарты защиты здоровья курильщиков, тогда как производство табака недобросовестными производителями создает огромные риски для здоровья курильщиков", - сказано в пояснительной записке. Лицензирование производства табака поможет повысить стандарты, отметили авторы поправок. Для вступления законопроекта "О контроле табака" в силу его должна подписать президент.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, закон "о контроле табака"