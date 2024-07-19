https://sputnik-georgia.ru/20240719/podrostok-utonul-v-reke-ingrui-na-zapade-gruzii-289078770.html

Подросток утонул в реке Ингури на западе Грузии

Подросток утонул в реке Ингури на западе Грузии

Sputnik Грузия

Спасатели обнаружили тело 15-летнего подростка около поселка Ганмухури 19.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-19T12:09+0400

2024-07-19T12:09+0400

2024-07-19T12:24+0400

происшествия

новости

грузия

самегрело

анаклия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24647/17/246471715_0:158:3000:1846_1920x0_80_0_0_ca6f66378322a5e7b23bd1fb0ba4d1a0.jpg

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Спасатели обнаружили в реке Ингури тело подростка, поиски которого продолжались почти сутки, сообщает телеканал "Имеди". По данным телеканала, 15-летний подросток пошел плавать на реку Ингури недалеко от поселка Анаклия (Самегрело – Земо Сванети), и его унесло течением. Тело подростка обнаружили около села Ганмухури того же региона и уже доставили на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самегрело

анаклия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, новости, грузия, самегрело, анаклия