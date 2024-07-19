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Подросток утонул в реке Ингури на западе Грузии
Подросток утонул в реке Ингури на западе Грузии
Sputnik Грузия
Спасатели обнаружили тело 15-летнего подростка около поселка Ганмухури 19.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-19T12:09+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Спасатели обнаружили в реке Ингури тело подростка, поиски которого продолжались почти сутки, сообщает телеканал "Имеди". По данным телеканала, 15-летний подросток пошел плавать на реку Ингури недалеко от поселка Анаклия (Самегрело – Земо Сванети), и его унесло течением. Тело подростка обнаружили около села Ганмухури того же региона и уже доставили на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, самегрело, анаклия
происшествия, новости, грузия, самегрело, анаклия
Подросток утонул в реке Ингури на западе Грузии
12:09 19.07.2024 (обновлено: 12:24 19.07.2024)
Спасатели обнаружили тело 15-летнего подростка около поселка Ганмухури
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Спасатели обнаружили в реке Ингури тело подростка, поиски которого продолжались почти сутки, сообщает телеканал "Имеди".
По данным телеканала, 15-летний подросток пошел плавать на реку Ингури недалеко от поселка Анаклия (Самегрело – Земо Сванети), и его унесло течением.
Тело подростка обнаружили около села Ганмухури того же региона и уже доставили на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.