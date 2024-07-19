https://sputnik-georgia.ru/20240719/politseyskiy-zaderzhan-iz-za-gibeli-mototsiklista-v-tbilisi-289091615.html

Полицейский задержан из-за гибели мотоциклиста в Тбилиси

Полицейский задержан из-за гибели мотоциклиста в Тбилиси

Sputnik Грузия

В случае подтверждения вины полицейскому грозит от 4 до 7 лет лишения свободы 19.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-19T21:42+0400

2024-07-19T21:42+0400

2024-07-19T21:56+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

дтп

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/14/283483501_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b9e7bfa5854e582cad8a75765d51cdc4.jpg

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Генеральная прокуратура за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть мотоциклиста в районе Сабуртало в Тбилиси, задержала патрульного полицейского. Следствие установило, что утром 19 июля 19-летний Реви Давиташвили ехал на мотоцикле с превышением скорости. Патрульные полицейские потребовали от него остановиться, но он не подчинился требованию и продолжил ехать в направлении проспекта Казбеги. В итоге он врезался в ехавший с нарушением правил дорожного движения автомобиль патрульной полиции и погиб на месте. СМИ сообщили, что машина патрульной полиции внезапно перегородила дорогу на пути мотоциклиста. Задержанному полицейскому предъявили обвинении в нарушении правил движения транспорта или его эксплуатации, повлекшем причинение смерти. Теперь в случае подтверждения вины ему грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилиси, дтп