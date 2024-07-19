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Полицейский задержан из-за гибели мотоциклиста в Тбилиси
Полицейский задержан из-за гибели мотоциклиста в Тбилиси
Sputnik Грузия
В случае подтверждения вины полицейскому грозит от 4 до 7 лет лишения свободы 19.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-19T21:42+0400
2024-07-19T21:42+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Генеральная прокуратура за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть мотоциклиста в районе Сабуртало в Тбилиси, задержала патрульного полицейского. Следствие установило, что утром 19 июля 19-летний Реви Давиташвили ехал на мотоцикле с превышением скорости. Патрульные полицейские потребовали от него остановиться, но он не подчинился требованию и продолжил ехать в направлении проспекта Казбеги. В итоге он врезался в ехавший с нарушением правил дорожного движения автомобиль патрульной полиции и погиб на месте. СМИ сообщили, что машина патрульной полиции внезапно перегородила дорогу на пути мотоциклиста. Задержанному полицейскому предъявили обвинении в нарушении правил движения транспорта или его эксплуатации, повлекшем причинение смерти. Теперь в случае подтверждения вины ему грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, дтп
происшествия, грузия, новости, тбилиси, дтп
Полицейский задержан из-за гибели мотоциклиста в Тбилиси
21:42 19.07.2024 (обновлено: 21:56 19.07.2024)
В случае подтверждения вины полицейскому грозит от 4 до 7 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Генеральная прокуратура за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть мотоциклиста в районе Сабуртало в Тбилиси, задержала патрульного полицейского.
Следствие установило, что утром 19 июля 19-летний Реви Давиташвили ехал на мотоцикле с превышением скорости. Патрульные полицейские потребовали от него остановиться, но он не подчинился требованию и продолжил ехать в направлении проспекта Казбеги.
В итоге он врезался в ехавший с нарушением правил дорожного движения автомобиль патрульной полиции и погиб на месте.
СМИ сообщили, что машина патрульной полиции внезапно перегородила дорогу на пути мотоциклиста.
Задержанному полицейскому предъявили обвинении в нарушении правил движения транспорта или его эксплуатации, повлекшем причинение смерти. Теперь в случае подтверждения вины ему грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.