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Сбой в системах Microsoft в мире отразился и на Грузии
Сбой в системах Microsoft в мире отразился и на Грузии
Sputnik Грузия
Из-за отключения системы Берлинский аэропорт не смог принять рейс из Кутаиси, и самолет приземлился в Польше 19.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-19T18:34+0400
2024-07-19T18:34+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Из-за сбоя в системах Microsoft лоукостер Wizz Air призвал пассажиров прибывать в Кутаисский международный аэропорт за три часа до вылета. Масштабный сбой техники Microsoft в пятницу затронул работу банков, аэропортов, телекомпаний, супермаркетов и многих других предприятий по всему миру. Кроме того, из-за отключения системы Берлинский аэропорт не смог принять рейс из Кутаиси, и самолет приземлился в Польше. Сбой Microsoft был вызван антивирусом CrowdStrike, сообщил онлайн-портал The Verge, ссылаясь на документ американской компании, выпускающей этот антивирус. Его обновление вступило в конфликт с системой Windows и вызвало ее обрушение. Позже в компании заявили, что ошибка найдена и исправлена. CrowdStrike Falcon в режиме реального времени обеспечивает сверхточное обнаружение и автоматическую защиту от возможных угроз кибербезопасности. Falcon используют крупные корпорации, государственные подрядчики и банки по всему миру.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, в мире, происшествия, кутаиси, microsoft, wizz air
грузия, новости, в мире, происшествия, кутаиси, microsoft, wizz air
Сбой в системах Microsoft в мире отразился и на Грузии
18:34 19.07.2024 (обновлено: 18:44 19.07.2024)
Из-за отключения системы Берлинский аэропорт не смог принять рейс из Кутаиси, и самолет приземлился в Польше
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Из-за сбоя в системах Microsoft лоукостер Wizz Air призвал пассажиров прибывать в Кутаисский международный аэропорт за три часа до вылета.
Масштабный сбой техники Microsoft в пятницу затронул работу банков, аэропортов, телекомпаний, супермаркетов и многих других предприятий по всему миру.
"У клиентов Wizz Air могут возникнуть проблемы при использовании веб-сайта авиакомпании и услуг мобильного приложения. Во время текущих трудностей пассажиров просят явиться в аэропорт как минимум за три часа до вылета, чтобы иметь возможность быстро пройти процедуры регистрации, безопасности и паспортного контроля", - говорится в сообщении Wizz Air.
Кроме того, из-за отключения системы Берлинский аэропорт не смог принять рейс из Кутаиси, и самолет приземлился в Польше.
Сбой Microsoft был вызван антивирусом CrowdStrike, сообщил онлайн-портал The Verge, ссылаясь на документ американской компании, выпускающей этот антивирус. Его обновление вступило в конфликт с системой Windows и вызвало ее обрушение. Позже в компании заявили, что ошибка найдена и исправлена.
CrowdStrike Falcon в режиме реального времени обеспечивает сверхточное обнаружение и автоматическую защиту от возможных угроз кибербезопасности. Falcon используют крупные корпорации, государственные подрядчики и банки по всему миру.