https://sputnik-georgia.ru/20240719/sboy-v-sistemakh-microsoft-v-mire-otrazilsya-i-na-gruzii-289088788.html

Сбой в системах Microsoft в мире отразился и на Грузии

Сбой в системах Microsoft в мире отразился и на Грузии

Sputnik Грузия

Из-за отключения системы Берлинский аэропорт не смог принять рейс из Кутаиси, и самолет приземлился в Польше 19.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-19T18:34+0400

2024-07-19T18:34+0400

2024-07-19T18:44+0400

грузия

новости

в мире

происшествия

кутаиси

microsoft

wizz air

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23208/06/232080641_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_7cab08e18f758a4ba096ef4cb1207178.jpg

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Из-за сбоя в системах Microsoft лоукостер Wizz Air призвал пассажиров прибывать в Кутаисский международный аэропорт за три часа до вылета. Масштабный сбой техники Microsoft в пятницу затронул работу банков, аэропортов, телекомпаний, супермаркетов и многих других предприятий по всему миру. Кроме того, из-за отключения системы Берлинский аэропорт не смог принять рейс из Кутаиси, и самолет приземлился в Польше. Сбой Microsoft был вызван антивирусом CrowdStrike, сообщил онлайн-портал The Verge, ссылаясь на документ американской компании, выпускающей этот антивирус. Его обновление вступило в конфликт с системой Windows и вызвало ее обрушение. Позже в компании заявили, что ошибка найдена и исправлена. CrowdStrike Falcon в режиме реального времени обеспечивает сверхточное обнаружение и автоматическую защиту от возможных угроз кибербезопасности. Falcon используют крупные корпорации, государственные подрядчики и банки по всему миру.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, в мире, происшествия, кутаиси, microsoft, wizz air