https://sputnik-georgia.ru/20240719/sputnik-gruziya-nominirovan-na-gruzinskuyu-premiyu-persona-2024--289083159.html
Sputnik Грузия номинирован на грузинскую премию "Персона-2024"
Sputnik Грузия номинирован на грузинскую премию "Персона-2024"
Sputnik Грузия
Информационное агентство и радио Sputnik Грузия в декабре получит грузинскую премию "Персона-2024". Об этом стало известно на торжественной церемонии в... 19.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-19T15:00+0400
2024-07-19T15:00+0400
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Организаторы мероприятия в этом году впервые награждают иностранные СМИ, которые оперируют в Грузии. Номинантами премии также стали представители различных грузинских СМИ, танцевальных ансамблей, педагоги, врачи, юристы, бизнесмены, звезды шоу-бизнеса, среди них Рома Рцхиладзе, Зура Кипшидзе и др."Уже 11 лет, как проект награждает успешных и известных людей. Я счастлива, что являюсь организатором этого проекта и мы наградили стольких успешных людей. В этом году наградим многих известных врачей, а также телекомпании, которые оперируют в Грузии", - заявила организатор премии "Персона-2024" Нино Шаламберидзе.
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MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, сми, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, сми, видео
Sputnik Грузия номинирован на грузинскую премию "Персона-2024"
15:00 19.07.2024 (обновлено: 16:28 19.07.2024)
Информационное агентство и радио Sputnik Грузия в декабре получит грузинскую премию "Персона-2024". Об этом стало известно на торжественной церемонии в Тбилиси, где огласили номинантов
Организаторы мероприятия в этом году впервые награждают иностранные СМИ, которые оперируют в Грузии. Номинантами премии также стали представители различных грузинских СМИ, танцевальных ансамблей, педагоги, врачи, юристы, бизнесмены, звезды шоу-бизнеса, среди них Рома Рцхиладзе, Зура Кипшидзе и др.
"Уже 11 лет, как проект награждает успешных и известных людей. Я счастлива, что являюсь организатором этого проекта и мы наградили стольких успешных людей. В этом году наградим многих известных врачей, а также телекомпании, которые оперируют в Грузии", - заявила организатор премии "Персона-2024" Нино Шаламберидзе.