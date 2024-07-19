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Sputnik Грузия номинирован на грузинскую премию "Персона-2024"

Sputnik Грузия номинирован на грузинскую премию "Персона-2024"

Sputnik Грузия

Информационное агентство и радио Sputnik Грузия в декабре получит грузинскую премию "Персона-2024". Об этом стало известно на торжественной церемонии в... 19.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-19T15:00+0400

2024-07-19T15:00+0400

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Организаторы мероприятия в этом году впервые награждают иностранные СМИ, которые оперируют в Грузии. Номинантами премии также стали представители различных грузинских СМИ, танцевальных ансамблей, педагоги, врачи, юристы, бизнесмены, звезды шоу-бизнеса, среди них Рома Рцхиладзе, Зура Кипшидзе и др."Уже 11 лет, как проект награждает успешных и известных людей. Я счастлива, что являюсь организатором этого проекта и мы наградили стольких успешных людей. В этом году наградим многих известных врачей, а также телекомпании, которые оперируют в Грузии", - заявила организатор премии "Персона-2024" Нино Шаламберидзе.

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