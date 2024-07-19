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Закон "Об амнистии" в Грузии принят в первом чтении

Закон "Об амнистии" в Грузии принят в первом чтении

Sputnik Грузия

Амнистия коснется более 4,8 тысячи заключенных в Грузии 19.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-19T14:04+0400

2024-07-19T14:04+0400

2024-07-19T16:56+0400

грузия

новости

ираклий кобахидзе

парламент грузии

амнистия

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении принял проект закона "Об амнистии", который предусматривает как сокращение сроков наказания, так и полное освобождение части заключенных. Амнистия, согласно инициированному правящей партией "Грузинская мечта" законопроекту, коснется осужденных по 66 статьям УК Грузии. Среди них не будет убийц, наркоторговцев, коррупционеров, насильников, "воров в законе" и совершивших другие тяжкие преступления.Что касается сокращения тюремного срока наказания, это произойдет на 1/2, 1/4 и 1/6. Срок условно осужденных сократится на 1/6, то есть на один год. На сегодняшний день в Грузии 22 тысячи условно осужденных, из которых 7 тысяч человек амнистия коснется сразу после утверждения законопроекта. По словам Ионатамишвили, после смены власти, с 2012 года, "Грузинская мечта" приняла десять законов об амнистии, и этот будет одиннадцатым.Он отметил, что цель амнистии в ходе выступления в парламенте 28 июня объяснил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В частности, цель – это сокращение количества заключенных до оптимального европейского показателя.Большая часть оппозиции назвала инициативу "Грузинской мечты" пиар-ходом в преддверии парламентских выборов, намеченных на 26 октября. Оппозиция практически полным составом бойкотирует внеочередную сессию парламента."Не случайно, что бойкот сегодняшней внеочередной сессии объявила "радикальная оппозиция". Это означает, что "радикальная оппозиция" объявила бойкот правам человека", - сказал Ионатамишвили.Законопроект "Об амнистии" поддержали, помимо парламентского большинства – "Грузинской мечты" и "Силы народа", четыре депутата от оппозиционной партии "Гирчи" и два депутата от "Европейских социалистов".Нынешняя амнистия является первым шагом на пути к сокращению количества заключенных в тюрьмах Грузии на 1/3, сказал лидер парламентского большинства, один из лидеров "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе. По данным на 1 июня 2024 года, в тюрьмах Грузии содержатся 10 241 человек, что является самым высоким показателем за последние десять лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, ираклий кобахидзе, парламент грузии, амнистия