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Число посылок в Грузию за год превысило 13 миллионов
Число посылок в Грузию за год превысило 13 миллионов
Sputnik Грузия
Служба доходов из-за роста числа посылок призывает предоставлять полную информацию почтовым транспортным компаниям 20.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-20T15:05+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Число почтовых посылок в Грузию за последний год выросло по сравнению с данными 2022-2023 годов на 36,6% и составило 13,3 миллиона, сообщает Служба доходов Минфина страны. Из-за возросшего числа посылок Служба доходов призывает физические лица предоставлять полную информацию почтовым транспортным компаниям, чтобы посылки не задерживались и таможенные формальности быстро выполнялись. По данным службы, в целях осуществления эффективного таможенного контроля ведомство оснащено рентгеновскими досмотровыми комплексами в соответствии с современными стандартами, позволяющими беспрепятственно проводить процедуры таможенного контроля при увеличении объема почтовых отправлений. При этом Служба доходов напоминает, что таможенная декларация на товары, ввозимые или вывозимые почтой, заполняется перевозчиком почты, который является представителем получателя и отправителя, и это распространяется на всех перевозчиков. В случае выявления неверного предоставления данных или стоимости посылки, выписывается штраф, отмечают в ведомстве. В Грузии налогообложению не подлежат посылки стоимостью менее 300 лари. В остальных случаях платится налог в размере 18% от стоимости товара. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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почта, "почта грузии", грузия, новости, экономика, общество
почта, "почта грузии", грузия, новости, экономика, общество
Число посылок в Грузию за год превысило 13 миллионов
Служба доходов из-за роста числа посылок призывает предоставлять полную информацию почтовым транспортным компаниям
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Число почтовых посылок в Грузию за последний год выросло по сравнению с данными 2022-2023 годов на 36,6% и составило 13,3 миллиона, сообщает Служба доходов Минфина страны.
Из-за возросшего числа посылок Служба доходов призывает физические лица предоставлять полную информацию почтовым транспортным компаниям, чтобы посылки не задерживались и таможенные формальности быстро выполнялись.
По данным службы, в целях осуществления эффективного таможенного контроля ведомство оснащено рентгеновскими досмотровыми комплексами в соответствии с современными стандартами, позволяющими беспрепятственно проводить процедуры таможенного контроля при увеличении объема почтовых отправлений.
При этом Служба доходов напоминает, что таможенная декларация на товары, ввозимые или вывозимые почтой, заполняется перевозчиком почты, который является представителем получателя и отправителя, и это распространяется на всех перевозчиков.
"Если товар, привезенный почтой, не имеет сопроводительной документации, в связи с чем его стоимость не определена, либо если в результате проверки установлено, что расчетная стоимость груза превышает сумму, указанную в документации, – таможенный орган проводит экспертизу товаров с целью определения правильной таможенной стоимости," - говорится в сообщении.
В случае выявления неверного предоставления данных или стоимости посылки, выписывается штраф, отмечают в ведомстве.
В Грузии налогообложению не подлежат посылки стоимостью менее 300 лари. В остальных случаях платится налог в размере 18% от стоимости товара.