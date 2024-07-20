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ДТП в Они: авария унесла жизни троих человек
ДТП в Они: авария унесла жизни троих человек
Sputnik Грузия
Среди жертв — один несовершеннолетний, сообщают СМИ 20.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-20T10:52+0400
2024-07-20T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в муниципалитете Они (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети), один из них — несовершеннолетний, сообщает телеканал "Рустави 2".Кроме того, в результате аварии пострадали два человека. Их доставили в клинику, отмечает СМИ. Подробности ДТП не сообщаются.Расследование происшествия начато по 6-й части статьи 276 части УК Грузии, которая подразумевает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации автомобильного, трамвайного, троллейбусного, тракторного или иного механического транспорта лицом, управляющим этим транспортным средством, повлекшее смерть человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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дтп, происшествия, грузия, новости, авария, автоавария
дтп, происшествия, грузия, новости, авария, автоавария
ДТП в Они: авария унесла жизни троих человек
10:52 20.07.2024 (обновлено: 11:32 20.07.2024)
Среди жертв — один несовершеннолетний, сообщают СМИ
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в муниципалитете Они (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети), один из них — несовершеннолетний, сообщает телеканал "Рустави 2".
Кроме того, в результате аварии пострадали два человека. Их доставили в клинику, отмечает
СМИ. Подробности ДТП не сообщаются.
Расследование происшествия начато по 6-й части статьи 276 части УК Грузии, которая подразумевает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации автомобильного, трамвайного, троллейбусного, тракторного или иного механического транспорта лицом, управляющим этим транспортным средством, повлекшее смерть человека.