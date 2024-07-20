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Грузинский фильм "Антиквариат" поедет на Венецианский кинофестиваль
Грузинский фильм "Антиквариат" поедет на Венецианский кинофестиваль
Sputnik Грузия
Картина является копродукцией Грузии, Швейцарии, Германии и Финляндии 20.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-20T17:07+0400
2024-07-20T17:07+0400
2024-07-20T17:07+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Фильм грузинского режиссера Русудан Глурджидзе "Антиквариат" представлен в программе Венецианского кинофестиваля, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.81-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 28 августа по 7 сентября 2024 года на острове Лидо. Жюри возглавит французская актриса Изабель Юппер. Фильмом открытия станет хоррор-комедия Тима Бертона "Битлджус Битлджус".Грузинский фильм покажут в параллельной секции фестиваля "Авторские дни" — Giornate degli Autori (Authors' Days). Картина "Антиквариат" снята при поддержке Национального киноцентра и является копродукцией Грузии, Швейцарии, Германии и Финляндии.К слову, Саломе Демурия жюри Берлинского международного кинофестиваля, состоящее из международных экспертов киноиндустрии, внесло в число 10 европейских талантов 2023 года и назвало "восходящей звездой" европейского кино именно за роль в этом фильме.Венецианский международный кинофестиваль — старейший международный кинофестиваль мира, основан в 1932 году по инициативе итальянского диктатора Бенито Муссолини. Ежегодно проводится на острове Лидо во второй половине года. Главный приз — "Золотой лев".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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международный венецианский кинофестиваль, культура, новости, грузия, финляндия, германия, швейцария, русудан глурджидзе, грузинское кино, грузинское кино
международный венецианский кинофестиваль, культура, новости, грузия, финляндия, германия, швейцария, русудан глурджидзе, грузинское кино, грузинское кино
Грузинский фильм "Антиквариат" поедет на Венецианский кинофестиваль
Картина является копродукцией Грузии, Швейцарии, Германии и Финляндии
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Фильм грузинского режиссера Русудан Глурджидзе "Антиквариат" представлен в программе Венецианского кинофестиваля, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.
81-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 28 августа по 7 сентября 2024 года на острове Лидо. Жюри возглавит французская актриса Изабель Юппер. Фильмом открытия станет хоррор-комедия Тима Бертона "Битлджус Битлджус".
Грузинский фильм покажут в параллельной секции фестиваля "Авторские дни" — Giornate degli Autori (Authors' Days). Картина "Антиквариат" снята при поддержке Национального киноцентра и является копродукцией Грузии, Швейцарии, Германии и Финляндии.
"Это пронзительная притча о надеждах и чаяниях мигрантов в неизвестном мире. Фильм вдохновлен массовой незаконной депортацией грузин из России в 2006 году. Главные роли исполняют: Саломе Демурия, Сергей Дрейден, Владимир Даушвили и Владимир Вдовиченков", - говорится в сообщении Киноцентра.
К слову, Саломе Демурия жюри Берлинского международного кинофестиваля, состоящее из международных экспертов киноиндустрии, внесло в число 10 европейских талантов 2023 года и назвало "восходящей звездой" европейского кино именно за роль в этом фильме.
Венецианский международный кинофестиваль — старейший международный кинофестиваль мира, основан в 1932 году по инициативе итальянского диктатора Бенито Муссолини. Ежегодно проводится на острове Лидо во второй половине года. Главный приз — "Золотой лев".