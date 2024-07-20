https://sputnik-georgia.ru/20240720/gruzinskiy-film-antikvariat-poedet-na-venetsianskiy-kinofestival-289100529.html

Грузинский фильм "Антиквариат" поедет на Венецианский кинофестиваль

Грузинский фильм "Антиквариат" поедет на Венецианский кинофестиваль

Sputnik Грузия

Картина является копродукцией Грузии, Швейцарии, Германии и Финляндии 20.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-20T17:07+0400

2024-07-20T17:07+0400

2024-07-20T17:07+0400

международный венецианский кинофестиваль

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русудан глурджидзе

грузинское кино

грузинское кино

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Фильм грузинского режиссера Русудан Глурджидзе "Антиквариат" представлен в программе Венецианского кинофестиваля, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.81-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 28 августа по 7 сентября 2024 года на острове Лидо. Жюри возглавит французская актриса Изабель Юппер. Фильмом открытия станет хоррор-комедия Тима Бертона "Битлджус Битлджус".Грузинский фильм покажут в параллельной секции фестиваля "Авторские дни" — Giornate degli Autori (Authors' Days). Картина "Антиквариат" снята при поддержке Национального киноцентра и является копродукцией Грузии, Швейцарии, Германии и Финляндии.К слову, Саломе Демурия жюри Берлинского международного кинофестиваля, состоящее из международных экспертов киноиндустрии, внесло в число 10 европейских талантов 2023 года и назвало "восходящей звездой" европейского кино именно за роль в этом фильме.Венецианский международный кинофестиваль — старейший международный кинофестиваль мира, основан в 1932 году по инициативе итальянского диктатора Бенито Муссолини. Ежегодно проводится на острове Лидо во второй половине года. Главный приз — "Золотой лев".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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международный венецианский кинофестиваль, культура, новости, грузия, финляндия, германия, швейцария, русудан глурджидзе, грузинское кино, грузинское кино