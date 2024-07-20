Кинорежиссеру Татьяне Лиозновой 100 лет: страсть к Параджанову, Гомиашвили и всей Грузии
© Nina Shaduri ZardalishviliТатьяна Лиознова, выдающийся кинорежиссер, сценарист, Народная артистка СССР
© Nina Shaduri Zardalishvili
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100 лет назад родилась Татьяна Лиознова, выдающийся кинорежиссер, сценарист, Народная артистка СССР
Мне уже доводилось писать, что и личная жизнь Татьяны Михайловны, и ее самый знаменитый фильм "Семнадцать мгновений весны" отчасти связаны с Грузией.
Одним из серьезных ее увлечений был Сергей Параджанов (2024 год – год и его векового юбилея). Когда Лиознова бывала в Тбилиси, они обязательно встречались. По печальному совпадению день рождения Татьяны Михайловны стал днем его ухода из жизни – Параджанова не стало 20 июля 1990 года.
© Nina Shaduri ZardalishviliРежиссер Сергей Параджанов
Режиссер Сергей Параджанов
© Nina Shaduri Zardalishvili
А самая страстная любовь Лиозновой – это, конечно, актер Арчил Гомиашвили. В интервью корреспонденту "Комсомольской правды" (возможно, это было ее последнее интервью) она рассказывала:
"Я хотела снимать Арчила Гомиашвили. Я любила этого актера. У меня с ним был роман... Он моей маме очень нравился… Мне хотелось его снимать. Я видела в нем фактуру. Но выcшее руководство запретило снимать в роли русского разведчика грузина. Категорически! Гомиашвили на меня обиделся и вообще уехал из Москвы в Тбилиси. Больше мы не общались. Хотя он мне до самой своей смерти присылал гостинцы".
© Nina Shaduri ZardalishviliАктер Арчил Гомиашвили
Актер Арчил Гомиашвили
© Nina Shaduri Zardalishvili
Но вот названная дочь Лиозновой Людмила Лисина рассказывает совсем другую историю:
"Татьяна Михайловна собралась снимать "Семнадцать мгновений весны" и долго никого не утверждала на роль Штирлица. И вот однажды после отдыха в ресторане они с Арчилом и Юлианом Семеновым все вместе садились в машину. Писатель стал сокрушаться, что до сих пор не найден актер на роль русского разведчика, и вдруг указал на Гомиашвили: "Да вот же он!" Лиознова буквально взорвалась от смеха: "Как представила этого Бендера в роли русского разведчика!".
К тому же эта якобы случайная сцена, по ее мнению, была срежиссирована бездарно — уж тут ее было не обмануть! Этого смеха гордый кавказский мужчина не забыл.
Прошло время. Однажды Гомиашвили встретил Лиознову в самолете по пути в Тбилиси. Он летел домой с новой семьей, а она везла "Семнадцать мгновений весны" на фестиваль. Тут его маленькая дочка пробежала между рядами и взобралась к Татьяне Михайловне на колени. Арчил подошел, чтобы забрать ребенка, и сказал бывшей возлюбленной: "Видишь, как мудро распорядилась судьба - я везу домой родного маленького человечка, а ты - коробки с пленкой". Очень ядовитые слова. Наверное, Гомиашвили не смог простить Лиозновой, что она не помогла ему выбраться из амплуа "актера одной роли".
"Семнадцать мгновений…" снимали, в том числе, и в Грузии. Например, сцену, где пастер Шлаг становится на лыжи, сняли в Бакуриани, а профессор Плейшнер любуется медведями не в Берне, а в тбилисском зоопарке.
Одним из консультантов легендарного фильма был Георгий Владимирович Пипия (14 июля 1926 - 27 ноября 2001), генерал-майор, начальник Управления "Н" ГУ КГБ СССР (мозгового центра контрразведки Советского Союза), доктор исторических наук, профессор.
© Nina Shaduri ZardalishviliCъемки кинофильма "Семнадцать мгновений весны"
Cъемки кинофильма "Семнадцать мгновений весны"
© Nina Shaduri Zardalishvili
В титрах он обозначен как "кандидат исторических наук, полковник Г.В. Колх". Колхида - древнее название Западной Грузии, откуда был родом Пипия. Спустя годы в знаменитой кинотрилогии "Фронт без флангов", "Фронт за линией фронта" и "Фронт в тылу врага" консультантом, по личному распоряжению Юрия Андропова, снова стал Георгий Пипия. На этот раз он значился в титрах как "Г. Иверин". Иверия, как известно, - это древнее название Восточной Грузии.
Добавлю, что мои родители дружили с семьей Пипия, Георгий Владимирович всегда был для меня дядей Жорой, а его супруга – тетей Марикой, и я храню о них самые светлые воспоминания...