https://sputnik-georgia.ru/20240720/kinorezhisseru-tatyane-lioznovoy-100-let-strast-k-paradzhanovu-gomiashvili-i-vsey-gruzii-289097863.html

Кинорежиссеру Татьяне Лиозновой 100 лет: страсть к Параджанову, Гомиашвили и всей Грузии

Кинорежиссеру Татьяне Лиозновой 100 лет: страсть к Параджанову, Гомиашвили и всей Грузии

Sputnik Грузия

100 лет назад родилась Татьяна Лиознова, выдающийся кинорежиссер, сценарист, Народная артистка СССР 20.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-20T13:03+0400

2024-07-20T13:03+0400

2024-07-20T13:03+0400

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Мне уже доводилось писать, что и личная жизнь Татьяны Михайловны, и ее самый знаменитый фильм "Семнадцать мгновений весны" отчасти связаны с Грузией.Одним из серьезных ее увлечений был Сергей Параджанов (2024 год – год и его векового юбилея). Когда Лиознова бывала в Тбилиси, они обязательно встречались. По печальному совпадению день рождения Татьяны Михайловны стал днем его ухода из жизни – Параджанова не стало 20 июля 1990 года.А самая страстная любовь Лиозновой – это, конечно, актер Арчил Гомиашвили. В интервью корреспонденту "Комсомольской правды" (возможно, это было ее последнее интервью) она рассказывала: "Я хотела снимать Арчила Гомиашвили. Я любила этого актера. У меня с ним был роман... Он моей маме очень нравился… Мне хотелось его снимать. Я видела в нем фактуру. Но выcшее руководство запретило снимать в роли русского разведчика грузина. Категорически! Гомиашвили на меня обиделся и вообще уехал из Москвы в Тбилиси. Больше мы не общались. Хотя он мне до самой своей смерти присылал гостинцы".Но вот названная дочь Лиозновой Людмила Лисина рассказывает совсем другую историю: "Татьяна Михайловна собралась снимать "Семнадцать мгновений весны" и долго никого не утверждала на роль Штирлица. И вот однажды после отдыха в ресторане они с Арчилом и Юлианом Семеновым все вместе садились в машину. Писатель стал сокрушаться, что до сих пор не найден актер на роль русского разведчика, и вдруг указал на Гомиашвили: "Да вот же он!" Лиознова буквально взорвалась от смеха: "Как представила этого Бендера в роли русского разведчика!". К тому же эта якобы случайная сцена, по ее мнению, была срежиссирована бездарно — уж тут ее было не обмануть! Этого смеха гордый кавказский мужчина не забыл."Семнадцать мгновений…" снимали, в том числе, и в Грузии. Например, сцену, где пастер Шлаг становится на лыжи, сняли в Бакуриани, а профессор Плейшнер любуется медведями не в Берне, а в тбилисском зоопарке.Одним из консультантов легендарного фильма был Георгий Владимирович Пипия (14 июля 1926 - 27 ноября 2001), генерал-майор, начальник Управления "Н" ГУ КГБ СССР (мозгового центра контрразведки Советского Союза), доктор исторических наук, профессор. В титрах он обозначен как "кандидат исторических наук, полковник Г.В. Колх". Колхида - древнее название Западной Грузии, откуда был родом Пипия. Спустя годы в знаменитой кинотрилогии "Фронт без флангов", "Фронт за линией фронта" и "Фронт в тылу врага" консультантом, по личному распоряжению Юрия Андропова, снова стал Георгий Пипия. На этот раз он значился в титрах как "Г. Иверин". Иверия, как известно, - это древнее название Восточной Грузии. Добавлю, что мои родители дружили с семьей Пипия, Георгий Владимирович всегда был для меня дядей Жорой, а его супруга – тетей Марикой, и я храню о них самые светлые воспоминания...Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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