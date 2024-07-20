Внешнеторговый оборот продолжает падать – с кем торгует Грузия
09:01 20.07.2024 (обновлено: 09:25 20.07.2024)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliГрузовое судно на разгрузке в Батумском порту
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Экспорт составил 2,8 миллиарда долларов, что на 6,7% меньше, чем в аналогичный период 2023 года
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне 2024 года снизился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 10,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 6,2 миллиарда долларов, что на 0,7% больше данных за первое полугодие 2023 года.
Внешнеторговый оборот Грузии январь-июнь 2024 года
Показатель
Объем млн долларов
Рост %
Экспорт
2 847,6
-6,7
Импорт
7 471,8
0,2
Всего
10 319,4
-1,8
Экспорт составил 2,8 миллиарда долларов, что на 6,7% меньше, чем в аналогичный период 2023 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии за шесть месяцев 2024 года составил 4,6 миллиарда долларов, что на 4,9% больше аналогичного прошлогоднего показателя.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров за январь-июнь 2024 год
Товары
Объем млн долларов
Рост/Падение %
Легковые автомобили
933,9
-5,7
Вино
156,6
24,2
Ферросплавы
143,0
30,4
Спиртные напитки
132,5
58,8
Руды и концентраты драгоценных металлов
101,6
239,1
За шесть месяцев 2024 года больше всего вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 239,1%, спиртных напитков – на 58,8%, а также ферросплавов – почти на 30,4%.
В то же время с начала года упал экспорт азотных удобрений – на 38,2%, легковых автомобилей – на 5,7%, а также воды, в том числе минеральной и газированной, с содержанием сахарных добавок – на 0,6%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и т. д.
ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров за январь-июнь 2024 года
Товары
Объем млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
1 246,8
-19,7
Нефтепродукты
631,6
27,3
Лекарства
318,8
20,5
Газ
226,6
-17,8
Вычислительные машины и их блоки
162,3
85,0
За отчетный период больше всего вырос импорт вычислительных машин и их блоков – на 85%, а также пруток из углеродистой стали без дальнейшей обработки – на 36,6%, и грузовых авто – на 34,5%.
С начала года сократился лишь импорт легковых автомобилей и телефонных аппаратов – на 19,7%, нефтяного газа и газообразного углеводорода – на 17,8%, а также сигар, сигарилл и сигарет, изготовленных из табака или его заменителей. – на 0,8%.
С кем торгует Грузия
Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-июне 2024 года составил 1,5 миллиарда долларов, что составляет 14,8% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-июнь 2024 года
Страны
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Турция
1 528,9
4,7
Россия
1 197,6
-5,8
Китай
855,0
7,4
США
815,4
-17,8
Азербайджан
597,8
-18,6
В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Германия, Кыргызстан, Казахстан, Армения и Италия.