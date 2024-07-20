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Внешнеторговый оборот продолжает падать – с кем торгует Грузия
Внешнеторговый оборот продолжает падать – с кем торгует Грузия
Sputnik Грузия
Экспорт составил 2,8 миллиарда долларов, что на 6,7% меньше, чем в аналогичный период 2023 года 20.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-20T09:01+0400
2024-07-20T09:25+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне 2024 года снизился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 10,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 6,2 миллиарда долларов, что на 0,7% больше данных за первое полугодие 2023 года. Экспорт составил 2,8 миллиарда долларов, что на 6,7% меньше, чем в аналогичный период 2023 года. Отрицательный торговый баланс Грузии за шесть месяцев 2024 года составил 4,6 миллиарда долларов, что на 4,9% больше аналогичного прошлогоднего показателя. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д. За шесть месяцев 2024 года больше всего вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 239,1%, спиртных напитков – на 58,8%, а также ферросплавов – почти на 30,4%. В то же время с начала года упал экспорт азотных удобрений – на 38,2%, легковых автомобилей – на 5,7%, а также воды, в том числе минеральной и газированной, с содержанием сахарных добавок – на 0,6%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и т. д. За отчетный период больше всего вырос импорт вычислительных машин и их блоков – на 85%, а также пруток из углеродистой стали без дальнейшей обработки – на 36,6%, и грузовых авто – на 34,5%. С начала года сократился лишь импорт легковых автомобилей и телефонных аппаратов – на 19,7%, нефтяного газа и газообразного углеводорода – на 17,8%, а также сигар, сигарилл и сигарет, изготовленных из табака или его заменителей. – на 0,8%. С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-июне 2024 года составил 1,5 миллиарда долларов, что составляет 14,8% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Германия, Кыргызстан, Казахстан, Армения и Италия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика

Внешнеторговый оборот продолжает падать – с кем торгует Грузия

09:01 20.07.2024 (обновлено: 09:25 20.07.2024)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliГрузовое судно на разгрузке в Батумском порту
Грузовое судно на разгрузке в Батумском порту - Sputnik Грузия, 1920, 20.07.2024
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Экспорт составил 2,8 миллиарда долларов, что на 6,7% меньше, чем в аналогичный период 2023 года
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне 2024 года снизился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 10,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 6,2 миллиарда долларов, что на 0,7% больше данных за первое полугодие 2023 года.
Внешнеторговый оборот Грузии январь-июнь 2024 года

Показатель

Объем млн долларов

Рост %

Экспорт

2 847,6

-6,7

Импорт

7 471,8

0,2

Всего

10 319,4

-1,8

Экспорт составил 2,8 миллиарда долларов, что на 6,7% меньше, чем в аналогичный период 2023 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии за шесть месяцев 2024 года составил 4,6 миллиарда долларов, что на 4,9% больше аналогичного прошлогоднего показателя.

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров за январь-июнь 2024 год

Товары

Объем млн долларов

Рост/Падение %

Легковые автомобили

933,9

-5,7

Вино

156,6

24,2

Ферросплавы

143,0

30,4

Спиртные напитки

132,5

58,8

Руды и концентраты драгоценных металлов

101,6

239,1

За шесть месяцев 2024 года больше всего вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 239,1%, спиртных напитков – на 58,8%, а также ферросплавов – почти на 30,4%.
В то же время с начала года упал экспорт азотных удобрений – на 38,2%, легковых автомобилей – на 5,7%, а также воды, в том числе минеральной и газированной, с содержанием сахарных добавок – на 0,6%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и т. д.
ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров за январь-июнь 2024 года

Товары

Объем млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

1 246,8

-19,7

Нефтепродукты

631,6

27,3

Лекарства

318,8

20,5

Газ

226,6

-17,8

Вычислительные машины и их блоки

162,3

85,0

За отчетный период больше всего вырос импорт вычислительных машин и их блоков – на 85%, а также пруток из углеродистой стали без дальнейшей обработки – на 36,6%, и грузовых авто – на 34,5%.
С начала года сократился лишь импорт легковых автомобилей и телефонных аппаратов – на 19,7%, нефтяного газа и газообразного углеводорода – на 17,8%, а также сигар, сигарилл и сигарет, изготовленных из табака или его заменителей. – на 0,8%.

С кем торгует Грузия

Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-июне 2024 года составил 1,5 миллиарда долларов, что составляет 14,8% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-июнь 2024 года

Страны

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Турция

1 528,9

4,7

Россия

1 197,6

-5,8

Китай

855,0

7,4

США

815,4

-17,8

Азербайджан

597,8

-18,6

В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Германия, Кыргызстан, Казахстан, Армения и Италия.
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