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СВО: новую партию модернизированных МиГ-31БМ получили ВКС России

СВО: новую партию модернизированных МиГ-31БМ получили ВКС России

Sputnik Грузия

Пока Запад робеет и "примеривается" к поставкам F-16 киевскому режиму, Россия готовит горячий прием натовским самолетам на земле и в небе –... 21.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-21T16:54+0400

2024-07-21T16:54+0400

2024-07-21T16:54+0400

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Российскому Министерству обороны 15 июля передана новая партия глубоко модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. Авиатехника успешно прошла комплекс наземных и летных испытаний, полностью готова к выполнению сложных боевых задач в зоне СВО.Двухместный сверхзвуковой истребитель дальнего радиуса действия МиГ-31БМ предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей в любом диапазоне высот, в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях. Модификация МиГ-31К создана для применения гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал".Эффективность МиГ-31БМ в сравнении с МиГ-31 возросла в два с половиной раза. Дальность обнаружения воздушных целей доведена до 320 км, а дальность их поражения – до 280 км, максимальная масса боевой нагрузки – до 9 000 кг. Истребитель-перехватчик способен взять на борт шесть авиабомб КАБ-1500 или шесть гиперзвуковых ракет "воздух-воздух" Р-37М (скорость 6 Махов) большой дальности и еще шесть ракет Р-33С, поэтому не имеет себе равных по огневой мощи. Всепогодный МиГ-31БМ в титановом корпусе считается единственным в мире серийным истребителем, способным перехватывать крылатые ракеты с эффективностью более 90%. Машина принята на вооружение в 1981 году, пережила восемь модификаций, и сегодня остается самой могущественной на планете. Даже после появления боевых самолетов пятого поколения.В противостоянии с российскими МиГ-31БМ на украинском ТВД натовские "вундерваффе" F-16 не имеют ни одного шанса на выживание. Они будут оперативно уничтожены в небе или на аэродромах. Американское издание Military Watch Magazine с тревогой отмечает высокую эффективность МиГ-31БМ на европейском ТВД: "Мощный радар перехватчика позволяет ему поражать самолеты противника на экстремальных расстояниях, используя 400-километровую дальность действия ракет Р-37М, без поддержки наземных радаров или бортовых систем раннего предупреждения и управления". Бортовая РЛС способна "прожигать" любую систему радиоэлектронной борьбы за счет "чистой мощи". Вооружение истребителя-перехватчика МиГ-31БМ позволяет поражать даже низкоорбитальные спутники Земли.Безупречный убийцаУдарный МиГ-31К утром 11 июля поразил засекреченный ракетный арсенал ВСУ в Черноморском. Взрыв боеприпасов оказался настолько сильным, что его слышали жители Одессы – на расстоянии до 20 км. МиГ-31К поднимает гиперзвуковую ракету Х-47М2 (10 Махов) на 25 км, разгоняясь перед пуском до 3 000 км/ч. Неотразимые "Кинжалы" (дальностью до 2000 км) методично уничтожают важные объекты ВСУ, натовские комплексы ПВО, включая "исключительные" ЗРК Patriot, и саму репутацию "гегемона" – с марта 2022 года, когда одним ударом был ликвидирован стратегический подземный арсенал ВСУ на западе Украины. Предназначенные для высокоточных ударов по наземным (надводным) целям на расстоянии более 2000 км от точки пуска российские тяжелые МиГ-31К вызывают в НАТО ужас.Американские аналитики признают, что российский МиГ-31 является самым тяжелым и быстрым современным истребителем-перехватчиком в мире. Модернизированный МиГ-31БМ и его вооружение остаются недостижимой технологической вершиной для США и НАТО. Тактическим преимуществом считается также "закрытость" боевого потенциала МиГ-31 от западных специалистов – истребитель никогда не экспортировался и не передавался странам Варшавского договора.За время СВО уничтожены 628 самолетов ВСУ, то есть многие сотни истребителей четвертого поколения (украинские МиГ-29 и Су-27), которые по боевым характеристикам ничуть не уступали американским F-16. Неслучайно Германия отказалась присоединяться к "истребительной коалиции" Запада, поставлять киевскому режиму боевые самолеты – бесполезно и безнадежно. Российские МиГ-31БМ (МиГ-31К) днем и ночью, в любую погоду неотвратимо приближают достижение целей СВО.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакцииПодписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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